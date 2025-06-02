В Челябинске начальникам готовы платить по полмиллиона рублей

Зарплаты востребованных руководителей в Челябинске достигли 500 тысяч рублей до вычета налогов. Как выяснили аналитики платформы HeadHunter, из всех менеджеров челябинским заводам больше других нужны начальники производства.
«Самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами в регионе стали коммерческие директора и директора по информационным технологиям. Медиана зарплатных предложений для них достигла 200 тысяч рублей. Есть вакансии на 500 тысяч», — заявили в пресс-службе сервиса.
Согласно предоставленным данным, в Челябинской области открыто 1,2 тысячи вакансий для руководителей среднего и высшего звена. Требуются директора представительств, главные инженеры, операционный и коммерческий директора. Зарплаты на этих позициях начинаются от 250 тысяч рублей в месяц. Начальники производства, по статистике HeadHunter, могут рассчитывать на среднюю зарплату в 119,5 тысячи рублей, в то время как генеральным и исполнительным директорам предлагают в среднем около 150 тысяч рублей.
При этом в настоящий момент компания по производству упаковки и полуфабрикатов ищет гендиректора на 200-500 тысяч. Дорожная компания нуждается в директоре по продажам. Платить намерена 100-500 тысяч рублей.
Исследование показало, что наиболее высокий спрос сложился на такие управленческие кадры, как начальники производства (42% вакансий), руководители филиалов (10%) и коммерческие директора (6%). Конкуренция на рынке труда среди топ-менеджеров осталась высокой: на одну вакансию приходится в среднем 14,9 резюме кандидатов. Это значительно превысило норму для рынка, которая составляет 4,0–7,9 резюме на вакансию.
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