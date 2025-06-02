Пермский калийный гигант получил приз престижного Всероссийского конкурса

Проект пермского ПАО «Уралкалий» «СОЛидные люди» занял второе место во Всероссийском конкурсе корпоративных проектов «Взрослое дело. Вклад бизнеса в сферу социального воспитания» в категории «Крупный бизнес». Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«В Соликамске и Березниках „Уралкалий“ реализует социальные проекты, направленные на сохранение привлекательности территории этих городов. Проект компании „СОЛидные люди“ — это уникальная инициатива, которая способствует вовлечению жителей всех возрастов в социально-значимые события и укреплению связи поколений», — рассказал директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский.
Проект «СОЛидные люди» реализуется предприятием с 2022 года и состоит из нескольких подпроектов. Например, трудовые отряды занимаются благоустройством, с детьми дошкольного возраста занимаются профориентацией, экологическим воспитанием и краеведением. Для старшего поколения проводятся мастер-классы и консультации у медиков.
Ранее URA.RU сообщало, что «Уралкалий», который является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, признан победителем в конкурсе «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» за 2024 год. Два представителя компании получили также персональные награды.
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