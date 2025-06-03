Bloomberg: Британия пообещала наказать Абрамовича из-за продажи «Челси»

Британское правительство пригрозило судебным разбирательством с российским бизнесменом Романом Абрамовичем из-за средств, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает издание Bloomberg.
«Правительство Великобритании заявило, что может обратиться в суд на Романа Абрамовича, чтобы он выделил 2,34 миллиарда фунтов стерлингов (3,2 миллиарда долларов) из доходов от продажи футбольного клуба „Челси“», — пишет Bloomberg. Сумма сделки была заморожена на британских счетах после введения санкций против российского бизнесмена в 2022 году. Власти Великобритании настаивают на передаче этих средств на гуманитарные нужды в Украине.
Роман Абрамович выступал с инициативой создать благотворительный фонд для распределения вырученных средств. На юридические и административные расходы по созданию фонда британские власти выделили 200 тысяч фунтов. Однако окончательное соглашение о передаче всей суммы так и не было достигнуто. Министр финансов Рэйчел Ривз и глава МИД Дэвид Ламми заявили, что переговоры с Абрамовичем не принесли результата — согласовать передачу денег на гуманитарные цели не удалось.
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