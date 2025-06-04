Популярное челябинское озеро заросло токсичными водорослями

Эколог Безруков: на озере Песчаное из-за жары разрослись опасные водоросли
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Сине-зеленые водоросли появились раньше обычного
Сине-зеленые водоросли появились раньше обычного Фото:

Озеро Песчаное в селе Шеломенцево Еткульского района Челябинской области покрылось плотным слоем токсичных водорослей. Почему они появились и чем опасны, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Из-за аномальной жары сине-зеленые водоросли начали разрастаться раньше обычного. Кроме теплой погоды, на их ускоренное развитие влияет попадание биогенных веществ — поверхностный сток удобрений с полей, купание скота и поступление хозяйственных и фекальных стоков с подземных горизонтов, то есть с выгребных ям. Водоросли выделяют токсины, они могут вызывать аллергии, дерматиты», — уточнил Безруков.

Эксперт подчеркнул, что этот водоем неглубокий и быстро прогревается, поэтому бурное разрастание водорослей началось уже в первых числах июня. По словам эколога, заботы об очищении водоема должны лечь на плечи местной администрации.

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Озеро Песчаное в селе Шеломенцево Еткульского района Челябинской области покрылось плотным слоем токсичных водорослей. Почему они появились и чем опасны, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «Из-за аномальной жары сине-зеленые водоросли начали разрастаться раньше обычного. Кроме теплой погоды, на их ускоренное развитие влияет попадание биогенных веществ — поверхностный сток удобрений с полей, купание скота и поступление хозяйственных и фекальных стоков с подземных горизонтов, то есть с выгребных ям. Водоросли выделяют токсины, они могут вызывать аллергии, дерматиты», — уточнил Безруков. Эксперт подчеркнул, что этот водоем неглубокий и быстро прогревается, поэтому бурное разрастание водорослей началось уже в первых числах июня. По словам эколога, заботы об очищении водоема должны лечь на плечи местной администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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