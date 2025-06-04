Трамп удалил свой пост о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп удалил пост их соцсети Truth Social о прошедшей телефонной беседе с лидером России Владимиром Путиным. Позже глава Штатов вновь выложил пост, изменений в нем не оказалось.
При этом то же сообщение о разговоре с Путиным не было удалено в telegram-канале Трампа. Причина, по которой американский лидер удалил первоначальный пост на своей странице, неизвестна.
Президент США Дональд Трамп заявил, что 4 июня провел телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа прошла в положительном ключе.
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