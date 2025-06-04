04 июня 2025

Трамп удалил свой пост о разговоре с Путиным

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Трамп уже вновь опубликовал пост
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новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп удалил пост их соцсети Truth Social о прошедшей телефонной беседе с лидером России Владимиром Путиным. Позже глава Штатов вновь выложил пост, изменений в нем не оказалось.

При этом то же сообщение о разговоре с Путиным не было удалено в telegram-канале Трампа. Причина, по которой американский лидер удалил первоначальный пост на своей странице, неизвестна. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что 4 июня провел телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа прошла в положительном ключе.

Удаленный пост Трампа
Удаленный пост Трампа
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Президент США Дональд Трамп удалил пост их соцсети Truth Social о прошедшей телефонной беседе с лидером России Владимиром Путиным. Позже глава Штатов вновь выложил пост, изменений в нем не оказалось. При этом то же сообщение о разговоре с Путиным не было удалено в telegram-канале Трампа. Причина, по которой американский лидер удалил первоначальный пост на своей странице, неизвестна.  Президент США Дональд Трамп заявил, что 4 июня провел телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа прошла в положительном ключе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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