Женщина за рулем сбила насмерть мотоциклиста под Челябинском

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Мотоциклист получил смертельные травмы
Мотоциклист получил смертельные травмы Фото:

В Сосновском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП, в котором женщина на автомобиле Ford Focus не уступила путь мотоциклу Avantis. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гоставтоинспекции.  

«По предварительным данным, около 17:00 в микрорайоне „Вишневая Горка“ 24-летняя женщина на автомобиле Ford Focus выезжала со второстепенной дороги и не уступила путь мотоциклу Avantis. В результате столкновения 61-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался в больнице», — отмечает пресс-служба ведомства. 

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственной группы. Все обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

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В Сосновском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП, в котором женщина на автомобиле Ford Focus не уступила путь мотоциклу Avantis. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гоставтоинспекции.   «По предварительным данным, около 17:00 в микрорайоне „Вишневая Горка“ 24-летняя женщина на автомобиле Ford Focus выезжала со второстепенной дороги и не уступила путь мотоциклу Avantis. В результате столкновения 61-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался в больнице», — отмечает пресс-служба ведомства.  На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственной группы. Все обстоятельства смертельного ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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