Женщина за рулем сбила насмерть мотоциклиста под Челябинском

В Сосновском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП, в котором женщина на автомобиле Ford Focus не уступила путь мотоциклу Avantis. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гоставтоинспекции.
«По предварительным данным, около 17:00 в микрорайоне „Вишневая Горка“ 24-летняя женщина на автомобиле Ford Focus выезжала со второстепенной дороги и не уступила путь мотоциклу Avantis. В результате столкновения 61-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался в больнице», — отмечает пресс-служба ведомства.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственной группы. Все обстоятельства смертельного ДТП выясняются.
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