Премьеру про нетипичную «Снегурочку» готовят в Екатеринбурге. Фото

«Урал Опера Балет» презентовал новую оперу «Снегурочка»

22 января 2025 в 16:22 Размер текста - 17 +

Новую «Снегурочку» зрители увидят на сцене с 19 по 21 июня Фото: Илья Московец © URA.RU «Урал Опера Балет» готовит оперу «Снегурочка», в которой соединятся одноименная пьеса Александра Островского и музыка Николая Римского-Корсакова. Но у постановки, которую екатеринбуржцы увидят в конце июне, будет особое прочтение. Секретами подготовки к премьере с журналистами поделились авторы проекта. В центре повествования — дочь Весны и Мороза Снегурочка, которую мать отправляет в царство людей — Берендею. Там девушка восхищается пастухом Лелем. В это же время за героиней активно ухаживает и пригожий Мизгирь, жених ее подружки Купавы. Снегурочка не умеет горячо любить и просит помочь Весну, которая надевает ей волшебный венок. Тогда девушка и влюбляется в первого встречного — Мизгиря. Любовь будет недолговечной: разгневанный на берендеев Ярило-солнце хочет отомстить людям — он посылает луч, который падает на Снегурочку, и она погибает. Внешне Снегурочка будет холодной и неприступной Фото: Илья Московец © URA.RU Как рассказал директор оперного театра Андрей Шишкин, работа над оперой шла около года. Творческая группа долго спорила, какими должны быть декорации и сама героиня. «Мы всегда воспринимали „Снегурочку“ как бытовую историю, но здесь, на мой взгляд, попытка [рассказать произведение] более глубокая. Мы подняли историю до уровня гибели богов. […] Я не могу сейчас представить себе, если бы мы вновь показали Снегурочку на бытовом уровне — с рюшечками, орнаментом, аутентично, у заборчика. На мой взгляд, это не работает, потому что время изменилось, у нас другое восприятие мира», — поделился Шишкин. Все события оперы развернутся возле камня, который будет символизировать капище, место жертвоприношения. Именно здесь столкнутся мир богов (Мороз, Весна, Снегурочка) с миром людей — берендеев, а пламя столкнется со льдом. Декорации обещают быть яркими, а зрители увидят множество цветов и даже дерево. Опера будет дебютом для режиссера-постановщика Антона Морозова и художницы Кати Никитиной. После долгого перерыва в качестве музыкального руководителя выступит маэстро Павел Клиничев. Весенняя сказка пройдет в четырех действиях с прологом, дата премьеры — с 19 по 21 июня. С 1913 года новая «Снегурочка» станет восьмой одноименной постановкой «Урал Опера Балет». В октябре в театре уже прошла первая премьера нового сезона — «Алиса в стране чудес», где в зал врывались жуткие куклы. В апреле зрителям представят балет «Каменный цветок», где команда будет отталкиваться от мифологии сказов Павла Бажова и дополнять ее. При оформлении костюмов обещают использовать яркие фактуры, говорящие о «русскости» героев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Урал Опера Балет» готовит оперу «Снегурочка», в которой соединятся одноименная пьеса Александра Островского и музыка Николая Римского-Корсакова. Но у постановки, которую екатеринбуржцы увидят в конце июне, будет особое прочтение. Секретами подготовки к премьере с журналистами поделились авторы проекта. В центре повествования — дочь Весны и Мороза Снегурочка, которую мать отправляет в царство людей — Берендею. Там девушка восхищается пастухом Лелем. В это же время за героиней активно ухаживает и пригожий Мизгирь, жених ее подружки Купавы. Снегурочка не умеет горячо любить и просит помочь Весну, которая надевает ей волшебный венок. Тогда девушка и влюбляется в первого встречного — Мизгиря. Любовь будет недолговечной: разгневанный на берендеев Ярило-солнце хочет отомстить людям — он посылает луч, который падает на Снегурочку, и она погибает. Как рассказал директор оперного театра Андрей Шишкин, работа над оперой шла около года. Творческая группа долго спорила, какими должны быть декорации и сама героиня. «Мы всегда воспринимали „Снегурочку“ как бытовую историю, но здесь, на мой взгляд, попытка [рассказать произведение] более глубокая. Мы подняли историю до уровня гибели богов. […] Я не могу сейчас представить себе, если бы мы вновь показали Снегурочку на бытовом уровне — с рюшечками, орнаментом, аутентично, у заборчика. На мой взгляд, это не работает, потому что время изменилось, у нас другое восприятие мира», — поделился Шишкин. Все события оперы развернутся возле камня, который будет символизировать капище, место жертвоприношения. Именно здесь столкнутся мир богов (Мороз, Весна, Снегурочка) с миром людей — берендеев, а пламя столкнется со льдом. Декорации обещают быть яркими, а зрители увидят множество цветов и даже дерево. Опера будет дебютом для режиссера-постановщика Антона Морозова и художницы Кати Никитиной. После долгого перерыва в качестве музыкального руководителя выступит маэстро Павел Клиничев. Весенняя сказка пройдет в четырех действиях с прологом, дата премьеры — с 19 по 21 июня. С 1913 года новая «Снегурочка» станет восьмой одноименной постановкой «Урал Опера Балет». В октябре в театре уже прошла первая премьера нового сезона — «Алиса в стране чудес», где в зал врывались жуткие куклы. В апреле зрителям представят балет «Каменный цветок», где команда будет отталкиваться от мифологии сказов Павла Бажова и дополнять ее. При оформлении костюмов обещают использовать яркие фактуры, говорящие о «русскости» героев.