В Челябинске Цискаридзе вместе с учениками научился лепить пельмени. Видео

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Цискаридзе приезжал в Челябинск вместе со своими воспитанниками
Цискаридзе приезжал в Челябинск вместе со своими воспитанниками Фото:

В Челябинске ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе вместе с детьми принял участие в мастер-классе по лепке пельменей. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.

«Для тех, у кого неделя началась трудно, небольшой совет. „…“ Совет для починки настроения — поработать руками. Мы, к примеру, на Урале развивали мелкую моторику и вместе с детьми учились лепить пельмени. Очень разгружает голову и снимает волнение. Рекомендую!», — отметил Цискаридзе в посте.

Николай Цискаридзе был гостем балетного фестиваля в Челябинске, посвященного балерине Екатерине Максимовой, который состоялся 21 и 22 июня. В рамках визита он провел творческую встречу с местными жителями, где также признался, что ненавидит постановки «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

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В Челябинске ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе вместе с детьми принял участие в мастер-классе по лепке пельменей. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Для тех, у кого неделя началась трудно, небольшой совет. „…“ Совет для починки настроения — поработать руками. Мы, к примеру, на Урале развивали мелкую моторику и вместе с детьми учились лепить пельмени. Очень разгружает голову и снимает волнение. Рекомендую!», — отметил Цискаридзе в посте. Николай Цискаридзе был гостем балетного фестиваля в Челябинске, посвященного балерине Екатерине Максимовой, который состоялся 21 и 22 июня. В рамках визита он провел творческую встречу с местными жителями, где также признался, что ненавидит постановки «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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