В Челябинске ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе вместе с детьми принял участие в мастер-классе по лепке пельменей. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.
«Для тех, у кого неделя началась трудно, небольшой совет. „…“ Совет для починки настроения — поработать руками. Мы, к примеру, на Урале развивали мелкую моторику и вместе с детьми учились лепить пельмени. Очень разгружает голову и снимает волнение. Рекомендую!», — отметил Цискаридзе в посте.
Николай Цискаридзе был гостем балетного фестиваля в Челябинске, посвященного балерине Екатерине Максимовой, который состоялся 21 и 22 июня. В рамках визита он провел творческую встречу с местными жителями, где также признался, что ненавидит постановки «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».
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