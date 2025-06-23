Челябинцы обсудят строительство нового ЖК с детсадом в Металлургическом районе

В Металлургическом районе Челябинска в границах улиц Пекинской, Сталеваров, Беломорской и Дегтярева планируют построить новый жилой комплекс с детским садом, который будет расположен рядом с многоквартирным домом. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 23 июня по 21 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) Металлургическом районе города Челябинска. По проекту там запланировано строительство многоквартирного дома с отдельно стоящим детсадом. Обсуждения пройдут в городе с 23 июня по 21 июля 2025 года», — сообщается на сайте.
Прием предложений и замечаний будет осуществляться в городе с 30 июня по 7 июля за исключением выходных и праздничных дней. Внести предложения по проекту можно будет на сайте госуслуг.
В Челябинске в апреле 2025 года самые дешевые квартиры продавались в трех районах города. В топ территорий с самым дешевым жильем вошли Металлургический, Тракторозаводский районы и микрорайон Чурилово. Самые дешевые квартиры продаются на ЧМЗ по 83 тысячи рублей за квадрат.
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