Челябинцы обсудят строительство нового ЖК с детсадом в Металлургическом районе

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Прием предложений и замечаний по проекту будет осуществляться с 30 июня по 7 июля
Прием предложений и замечаний по проекту будет осуществляться с 30 июня по 7 июля Фото:

В Металлургическом районе Челябинска в границах улиц Пекинской, Сталеваров, Беломорской и Дегтярева планируют построить новый жилой комплекс с детским садом, который будет расположен рядом с многоквартирным домом. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 23 июня по 21 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) Металлургическом районе города Челябинска. По проекту там запланировано строительство многоквартирного дома с отдельно стоящим детсадом. Обсуждения пройдут в городе с 23 июня по 21 июля 2025 года», — сообщается на сайте.

Прием предложений и замечаний будет осуществляться в городе с 30 июня по 7 июля за исключением выходных и праздничных дней. Внести предложения по проекту можно будет на сайте госуслуг.

В Челябинске в апреле 2025 года самые дешевые квартиры продавались в трех районах города. В топ территорий с самым дешевым жильем вошли Металлургический, Тракторозаводский районы и микрорайон Чурилово. Самые дешевые квартиры продаются на ЧМЗ по 83 тысячи рублей за квадрат.

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В Металлургическом районе Челябинска в границах улиц Пекинской, Сталеваров, Беломорской и Дегтярева планируют построить новый жилой комплекс с детским садом, который будет расположен рядом с многоквартирным домом. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 23 июня по 21 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) Металлургическом районе города Челябинска. По проекту там запланировано строительство многоквартирного дома с отдельно стоящим детсадом. Обсуждения пройдут в городе с 23 июня по 21 июля 2025 года», — сообщается на сайте. Прием предложений и замечаний будет осуществляться в городе с 30 июня по 7 июля за исключением выходных и праздничных дней. Внести предложения по проекту можно будет на сайте госуслуг. В Челябинске в апреле 2025 года самые дешевые квартиры продавались в трех районах города. В топ территорий с самым дешевым жильем вошли Металлургический, Тракторозаводский районы и микрорайон Чурилово. Самые дешевые квартиры продаются на ЧМЗ по 83 тысячи рублей за квадрат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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