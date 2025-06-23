Песков: Россия надеется на пресечение поставок сербских боеприпасов ВСУ

Тема возможной передачи Сербией боеприпасов Украине болезненна как для Москвы, так и для Белграда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) о том, что Белград использует обходные схемы для поставок военной продукции на Украину. Он выразил надежду на пресечение подобной практики.
«Поэтому мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры. Но, с другой стороны, темы, конечно, требуют особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас, да и для самой Сербии», — заявил Песков в интервью корреспонденту Кремлевского пула Александру Юнашеву. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.
Представитель Кремля также отметил, что этот вопрос уже обсуждался с сербской стороной, которая заявила о недопустимости подобных поставок. Он также выразил надежду на урегулирование ситуации.
Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что сербские предприятия используют обходные пути и поставляют боеприпасы на Украину через страны НАТО, такие как Чехия и Болгария, несмотря на провозглашенный Белградом нейтралитет. По данным ведомства, сербские производители знают о конечных получателях продукции, и о том, что они будут использовать данные боеприпасы для «уничтожения военнослужащих ВС РФ». Эти действия, по данным ведомства, расцениваются как «выстрел в спину» для России.
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