Заключать соглашения с западными странами становится все сложнее из-за непредсказуемости их позиций. Такое мнение озвучил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
«Если убрать ожидания хорошего, мы, конечно, знаем, что заключать соглашения с Западом даже на бумаге, с теми, кто сам придумывает правила игры, а потом их меняет, сложно», — подчеркнул Кобяков. Он отметил, что это становится ключевым препятствием для долгосрочного сотрудничества.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные страны злоупотребляют ролью доллара и используют санкции и давление для сохранения собственного влияния, препятствуя формированию многополярного мира. По его словам, такие действия Запада направлены на сдерживание конкурентов и сопровождаются отказом от диалога и принципов добросовестной конкуренции.
