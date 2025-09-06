Сегодня Европа более не является суверенной. В противовес этому Россия продолжает уверенно и стратегически верно продвигать свои национальные интересы на мировой арене. Такое заявление сделал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
«Сегодня Европа у нас не суверенна. Россия же в этой партии правильно двигает свои фигуры — побеждает тот, кто умеет ждать», — передает слова Кобякова ТАСС. Он добавил, что страны Европы в рамках большой геополитической игры, затеянной Западом, потерпели сокрушительное поражение. По его мнению, европейские государства полностью утратили самостоятельность в ключевых сферах: от финансов и энергетики до технологий и политического выбора.
Советник президента выразил уверенность, что в этой сложной партии побеждает тот, кто демонстрирует выдержку и умение ждать, намекая на верную позицию Москвы. Акцент в своем выступлении Кобяков сделал на смещении глобальных центров силы, указав, что главной надеждой мировой экономики и всего мира сегодня становятся восточные регионы, в частности Дальний Восток и Юго-Восточная Азия. Его заявление прозвучало в рамках работы Восточного экономического форума во Владивостоке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.