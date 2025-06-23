Глава МИД Ирана назвал хорошей встречу с Путиным

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о проведении «плодотворной» встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе встречи были обсуждены последствия недавних ударов США и Израиля по Ирану и ситуация на Ближнем Востоке.
«У меня была хорошая встреча с господином Путиным... В ходе встречи мы детально обсудили то, что сейчас происходит. Последствия этого для региона, международного сообщества и режима нераспространения — это предмет нашей общей обеспокоенности», — отметил Арагчи в интервью агентству IRNA, опубликованном в их telegram-канале.
Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после того, как с 13 июня Израиль начал наносить ежедневные удары по территории Ирана, а в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта. На этом фоне Россия заявила о поддержке иранского народа и осудила действия США и Израиля, назвав их агрессией, не имеющей оправданий. Отношения Москвы и Тегерана в последние годы приобрели стратегический характер, особенно в вопросах ядерной программы и региональной безопасности.
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