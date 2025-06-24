На челябинца, избившего ребенка, возбуждено уголовное дело

В Челябинске на мужчину, который избил 12-летнего мальчика на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
«В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена публикация с видео, согласно которому мужчина, находясь во дворе одного из домов по улице Комарова, применяет насилие в отношении 12-летнего мальчика, в том числе наносит удары по голове и телу ребенка. По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел во дворе дома 127б на проспекте Комарова. Нападение попало на камеры Интерсвязи. На кадрах видно, как группа детей качается на качелях, когда к ним подходит мужчина и начинает душить одного из мальчиков, а также бьет его по голове и телу.
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