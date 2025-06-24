На челябинца, избившего ребенка, возбуждено уголовное дело

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Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего Фото:

В Челябинске на мужчину, который избил 12-летнего мальчика на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

«В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена публикация с видео, согласно которому мужчина, находясь во дворе одного из домов по улице Комарова, применяет насилие в отношении 12-летнего мальчика, в том числе наносит удары по голове и телу ребенка. По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел во дворе дома 127б на проспекте Комарова. Нападение попало на камеры Интерсвязи. На кадрах видно, как группа детей качается на качелях, когда к ним подходит мужчина и начинает душить одного из мальчиков, а также бьет его по голове и телу. 

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В Челябинске на мужчину, который избил 12-летнего мальчика на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена публикация с видео, согласно которому мужчина, находясь во дворе одного из домов по улице Комарова, применяет насилие в отношении 12-летнего мальчика, в том числе наносит удары по голове и телу ребенка. По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел во дворе дома 127б на проспекте Комарова. Нападение попало на камеры Интерсвязи. На кадрах видно, как группа детей качается на качелях, когда к ним подходит мужчина и начинает душить одного из мальчиков, а также бьет его по голове и телу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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