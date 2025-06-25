В Екатеринбурге вокруг синагоги на улице Куйбышева, 38а, установили турникеты для защиты от молодежи на электросамокатах и роликах. Об этом рассказали представители «Екатеринбургского Еврейского общественного центра».
«Это сделано для безопасности граждан. Абсолютно ни в коем случае не закрываемся от народа, наоборот», — пояснили они. По их словам, посетители сквера, которые любят покататься, портят его покрытие.
Ранее URA.RU сообщало об открытии перед синагогой монумента «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста, которого ждали два года. Открывать объект прибыли первые лица не только Свердловской области, но и страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!