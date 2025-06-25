Синагогу в центре Екатеринбурга защитили от самокатчиков. Фото

Вокруг синагоги в центре Екатеринбурга установили турникеты
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году возле синагоги открыли долгожданный монумент
В прошлом году возле синагоги открыли долгожданный монумент Фото:

В Екатеринбурге вокруг синагоги на улице Куйбышева, 38а, установили турникеты для защиты от молодежи на электросамокатах и роликах. Об этом рассказали представители «Екатеринбургского Еврейского общественного центра».

«Это сделано для безопасности граждан. Абсолютно ни в коем случае не закрываемся от народа, наоборот», — пояснили они. По их словам, посетители сквера, которые любят покататься, портят его покрытие.

Ранее URA.RU сообщало об открытии перед синагогой монумента «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста, которого ждали два года. Открывать объект прибыли первые лица не только Свердловской области, но и страны.

Фото:

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В Екатеринбурге вокруг синагоги на улице Куйбышева, 38а, установили турникеты для защиты от молодежи на электросамокатах и роликах. Об этом рассказали представители «Екатеринбургского Еврейского общественного центра». «Это сделано для безопасности граждан. Абсолютно ни в коем случае не закрываемся от народа, наоборот», — пояснили они. По их словам, посетители сквера, которые любят покататься, портят его покрытие. Ранее URA.RU сообщало об открытии перед синагогой монумента «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста, которого ждали два года. Открывать объект прибыли первые лица не только Свердловской области, но и страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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