Эрдоган раскрыл планы насчет войны Турции и Израиля

Эрдоган о возможности войны с Израилем: Турция будет бороться со злом
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Эрдоган отметил, что Турция является мирным государством
Эрдоган отметил, что Турция является мирным государством Фото:

Турция намерена противодействовать злу. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, отвечая на вопрос о вероятности войны с Израилем.

«Турция <...> будет бороться со злом», — заявил Эрдоган в ходе пресс-конференция по итогам саммита НАТО в Гааге, комментируя возможность военного конфликта с Израилем. При этом турецкий лидер добавил, что Турция является миролюбивой страной. 

Ранее, 16 июня, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе обсуждения лидеры уделили особое внимание ситуации вокруг ирано-израильского конфликта. Эрдоган подчеркнул, что волна насилия, развернувшаяся после атаки Израиля на Иран, создает угрозу безопасности всего региона, передает «Национальная служба новостей».

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Турция намерена противодействовать злу. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, отвечая на вопрос о вероятности войны с Израилем. «Турция <...> будет бороться со злом», — заявил Эрдоган в ходе пресс-конференция по итогам саммита НАТО в Гааге, комментируя возможность военного конфликта с Израилем. При этом турецкий лидер добавил, что Турция является миролюбивой страной.  Ранее, 16 июня, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе обсуждения лидеры уделили особое внимание ситуации вокруг ирано-израильского конфликта. Эрдоган подчеркнул, что волна насилия, развернувшаяся после атаки Израиля на Иран, создает угрозу безопасности всего региона, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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