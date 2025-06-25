Эрдоган раскрыл планы насчет войны Турции и Израиля

Турция намерена противодействовать злу. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, отвечая на вопрос о вероятности войны с Израилем.
«Турция <...> будет бороться со злом», — заявил Эрдоган в ходе пресс-конференция по итогам саммита НАТО в Гааге, комментируя возможность военного конфликта с Израилем. При этом турецкий лидер добавил, что Турция является миролюбивой страной.
Ранее, 16 июня, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе обсуждения лидеры уделили особое внимание ситуации вокруг ирано-израильского конфликта. Эрдоган подчеркнул, что волна насилия, развернувшаяся после атаки Израиля на Иран, создает угрозу безопасности всего региона, передает «Национальная служба новостей».
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