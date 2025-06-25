В Иране подтвердили гибель главы центрального штаба КСИР Шадмани

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Шадмани получил ранение в ходе атаки Израиля
Шадмани получил ранение в ходе атаки Израиля Фото:
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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о смерти генерала Али Шадмани, возглавлявшего Центральный штаб ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия». Об этом сообщил КСИР в соцсетях.

«Сардар Али Шадмани, командующий центральным штабом Хатам аль-Анбия <...> погиб мучеником», — написал корпус в своем telegram-канале. Там уточнили, что Шадмани скончался от ранений, полученных в результате удара, нанесенного израильскими силами на прошлой неделе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля 17 июня также информировала о ликвидации главы центрального штаба вооруженных сил Ирана. Израильские ВВС нанесли авиаудар по штабу, расположенному в центре Тегерана, передает «360.ru».

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о смерти генерала Али Шадмани, возглавлявшего Центральный штаб ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия». Об этом сообщил КСИР в соцсетях. «Сардар Али Шадмани, командующий центральным штабом Хатам аль-Анбия <...> погиб мучеником», — написал корпус в своем telegram-канале. Там уточнили, что Шадмани скончался от ранений, полученных в результате удара, нанесенного израильскими силами на прошлой неделе. Пресс-служба Армии обороны Израиля 17 июня также информировала о ликвидации главы центрального штаба вооруженных сил Ирана. Израильские ВВС нанесли авиаудар по штабу, расположенному в центре Тегерана, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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