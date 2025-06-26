Медведев рассказал о новых попытках вторжения ВСУ в Курскую область

Киев предпринимает попытки атак на Курскую область, они пресекаются "жестким образом". Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Враг периодически пытается совершать бессмысленные набеги на Курскую область. Они будут пересекаться максимально жестким образом", — сказал Медведев. Он назвал вторжение ВСУ в Курскую область личной трагедией, поскольку имеет корни из региона.
Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Однако Киев пытается совершать новые набеги или атакует регион беспилотниками. Во время одной из атак пострадал китайский журналист. Он снимал в Курской области репортаж о местных жителях.
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