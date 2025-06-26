Свердловских бойцов вернули из плена ВСУ. Документ

Четверо свердловских военнослужащих вернулись из украинского плена

26 июня 2025 в 21:36 Размер текста - 17 +

Бойцы из разных свердловских городов (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четверо свердловских бойцов вернули из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По словам омбудсмена, освобожденные военнослужащие представляют разные города и районы Свердловской области: Верхнюю Пышму, Кировградский и Сосьвинский районы, а также Екатеринбург. Все они были возвращены в результате обмена, который проходил в рамках переговоров в Стамбуле. «Надеемся еще, что вернем всех своих. Спасибо всем причастных к этой сложной работе. Поклон всем от земляков!», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая и 2 июня. На последнем раунде было достигнуто соглашение о выдаче Киеву Москвой около шести тысяч тел бойцов ВСУ, а также об обмене от одной тысячи до 1,2 тысячи военнопленных. Вся информация о ходе спецоперации — в отдельном сюжете агентства. Документ опубликован на странице в соцсети Татьяны Мерзляковой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверо свердловских бойцов вернули из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По словам омбудсмена, освобожденные военнослужащие представляют разные города и районы Свердловской области: Верхнюю Пышму, Кировградский и Сосьвинский районы, а также Екатеринбург. Все они были возвращены в результате обмена, который проходил в рамках переговоров в Стамбуле. «Надеемся еще, что вернем всех своих. Спасибо всем причастных к этой сложной работе. Поклон всем от земляков!», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая и 2 июня. На последнем раунде было достигнуто соглашение о выдаче Киеву Москвой около шести тысяч тел бойцов ВСУ, а также об обмене от одной тысячи до 1,2 тысячи военнопленных. Вся информация о ходе спецоперации — в отдельном сюжете агентства.