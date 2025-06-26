Четверо свердловских бойцов вернули из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
По словам омбудсмена, освобожденные военнослужащие представляют разные города и районы Свердловской области: Верхнюю Пышму, Кировградский и Сосьвинский районы, а также Екатеринбург. Все они были возвращены в результате обмена, который проходил в рамках переговоров в Стамбуле. «Надеемся еще, что вернем всех своих. Спасибо всем причастных к этой сложной работе. Поклон всем от земляков!», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая и 2 июня. На последнем раунде было достигнуто соглашение о выдаче Киеву Москвой около шести тысяч тел бойцов ВСУ, а также об обмене от одной тысячи до 1,2 тысячи военнопленных. Вся информация о ходе спецоперации — в отдельном сюжете агентства.
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