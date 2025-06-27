Рост платы за ЖКУ в России в 2025 году достигнет десятилетнего максимума

Средний рост платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России в 2025 году составит 13,4%, что является максимальным уровнем за последние десять лет. Об этом говорится в обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).
"В этом году среднее взвешенное значение базового индекса достигло 13,4% — на 3,4 процентного пункта выше, чем в 2024-м. Это максимальное значение за последние десять лет", — говорится в обзоре ИПЕМ. Его приводит "Коммерсант".
Эксперты института отметили, что повышение индекса почти вдвое превышает прогнозную инфляцию (7,6% по данным Минэкономики). При этом специалисты считают такой рост компромиссным — он компенсирует недобор увеличения тарифов в 2020–2022 годах, когда рост был ниже инфляции. В ИПЕМ также видят предпосылки для замедления дальнейшего увеличения платы из-за стабилизации цен на оборудование для отрасли.
Повышение коснется большинства регионов: в 77 субъектах федерации индекс вырос, в шести снизился, еще в двух остался прежним. Аналитики также напомнили о внеочередной индексации тарифов во втором полугодии 2024 года и случаи, когда муниципалитеты устанавливали значения платы выше федеральных рамок, в том числе в Кемеровской, Московской и Свердловской областях.
Плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2025 года стало одним из самых значительных за последнее десятилетие: в среднем по стране рост составил 11,9%, а в отдельных регионах, таких как Пермский край и Архангельская область, индексация превысила 20%. В предыдущие годы тарифы увеличивались более умеренно — в 2024 году рост составил 9,9%, а в 2022-м — 13,5% в два этапа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.