Рост платы за ЖКУ в России в 2025 году достигнет десятилетнего максимума

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Эксперты ИПЕМ заявили, что в будущем возможно замедление роста тарифов ЖКУ
Эксперты ИПЕМ заявили, что в будущем возможно замедление роста тарифов ЖКУ Фото:

Средний рост платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России в 2025 году составит 13,4%, что является максимальным уровнем за последние десять лет. Об этом говорится в обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

"В этом году среднее взвешенное значение базового индекса достигло 13,4% — на 3,4 процентного пункта выше, чем в 2024-м. Это максимальное значение за последние десять лет", — говорится в обзоре ИПЕМ. Его приводит "Коммерсант".

Эксперты института отметили, что повышение индекса почти вдвое превышает прогнозную инфляцию (7,6% по данным Минэкономики). При этом специалисты считают такой рост компромиссным — он компенсирует недобор увеличения тарифов в 2020–2022 годах, когда рост был ниже инфляции. В ИПЕМ также видят предпосылки для замедления дальнейшего увеличения платы из-за стабилизации цен на оборудование для отрасли.

Повышение коснется большинства регионов: в 77 субъектах федерации индекс вырос, в шести снизился, еще в двух остался прежним. Аналитики также напомнили о внеочередной индексации тарифов во втором полугодии 2024 года и случаи, когда муниципалитеты устанавливали значения платы выше федеральных рамок, в том числе в Кемеровской, Московской и Свердловской областях.

Плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2025 года стало одним из самых значительных за последнее десятилетие: в среднем по стране рост составил 11,9%, а в отдельных регионах, таких как Пермский край и Архангельская область, индексация превысила 20%. В предыдущие годы тарифы увеличивались более умеренно — в 2024 году рост составил 9,9%, а в 2022-м — 13,5% в два этапа.

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Средний рост платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России в 2025 году составит 13,4%, что является максимальным уровнем за последние десять лет. Об этом говорится в обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). "В этом году среднее взвешенное значение базового индекса достигло 13,4% — на 3,4 процентного пункта выше, чем в 2024-м. Это максимальное значение за последние десять лет", — говорится в обзоре ИПЕМ. Его приводит "Коммерсант". Эксперты института отметили, что повышение индекса почти вдвое превышает прогнозную инфляцию (7,6% по данным Минэкономики). При этом специалисты считают такой рост компромиссным — он компенсирует недобор увеличения тарифов в 2020–2022 годах, когда рост был ниже инфляции. В ИПЕМ также видят предпосылки для замедления дальнейшего увеличения платы из-за стабилизации цен на оборудование для отрасли. Повышение коснется большинства регионов: в 77 субъектах федерации индекс вырос, в шести снизился, еще в двух остался прежним. Аналитики также напомнили о внеочередной индексации тарифов во втором полугодии 2024 года и случаи, когда муниципалитеты устанавливали значения платы выше федеральных рамок, в том числе в Кемеровской, Московской и Свердловской областях. Плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2025 года стало одним из самых значительных за последнее десятилетие: в среднем по стране рост составил 11,9%, а в отдельных регионах, таких как Пермский край и Архангельская область, индексация превысила 20%. В предыдущие годы тарифы увеличивались более умеренно — в 2024 году рост составил 9,9%, а в 2022-м — 13,5% в два этапа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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