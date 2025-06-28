Пашинян сменил главу спецслужбы после скандала вокруг российского бизнесмена

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердил назначение Андраника Манукяна директором Службы национальной безопасности (СНБ) страны, который ранее исполнял обязанности главы ведомства. Об этом информирует пресс-служба правительства Армении. Решение о замене директора было подписано в субботу, 28 июня.
«Руководствуясь статьей 9, частью 5 Закона „О государственной службе“ и статьей 4.1, частью 2 Закона „Об органах национальной безопасности“, назначить Андраника Симоняна Директором Службы национальной безопасности», — сказано в документе. Манукян занял пост временно исполняющего обязанности руководителя СНБ после ухода в отставку Армена Абазяна 18 июня. По данным армянских средств массовой информации, причиной отставки Абазяна стало его несогласие задержать российского предпринимателя Самвела Карапетяна.
Самвелу Карапетяну предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Как сообщил член совета АНО «Евразия» Мика Бадалян, в ближайшее время Самвела Карапетяна переведут из карантинного блока в основной корпус исправительного учреждения «Армавир».
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