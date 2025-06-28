Суд избрал меру пресечения депутату, обвиняемому во взятке в 14 млн рублей

Депутат городского парламента Петербурга Олег Милюта заключен под стражу по делу о взятках в 14 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов.
«Милюта заключен под стражу», — говорится в сообщении. Там добавили, что он арестован по делу о получении взяток на сумму 14 миллионов рублей.
Милюту обвиняют в получении взяток вместе с чиновниками Колпинского района. Депутат и его сообщники получали деньги от директора компании, занимающейся благоустройством района, с декабря 2024 года по июнь 2025 года. После задержания им предъявили обвинения, в ходе обыска у Милюты нашли деньги.
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