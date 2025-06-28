Суд избрал меру пресечения депутату, обвиняемому во взятке в 14 млн рублей

Депутата петербургского парламента Милюту заключили под стражу
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Депутат обвиняет во взятке
Депутат обвиняет во взятке Фото:

Депутат городского парламента Петербурга Олег Милюта заключен под стражу по делу о взятках в 14 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов.

«Милюта заключен под стражу», — говорится в сообщении. Там добавили, что он арестован по делу о получении взяток на сумму 14 миллионов рублей.

Милюту обвиняют в получении взяток вместе с чиновниками Колпинского района. Депутат и его сообщники получали деньги от директора компании, занимающейся благоустройством района, с декабря 2024 года по июнь 2025 года. После задержания им предъявили обвинения, в ходе обыска у Милюты нашли деньги.

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Депутат городского парламента Петербурга Олег Милюта заключен под стражу по делу о взятках в 14 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов. «Милюта заключен под стражу», — говорится в сообщении. Там добавили, что он арестован по делу о получении взяток на сумму 14 миллионов рублей. Милюту обвиняют в получении взяток вместе с чиновниками Колпинского района. Депутат и его сообщники получали деньги от директора компании, занимающейся благоустройством района, с декабря 2024 года по июнь 2025 года. После задержания им предъявили обвинения, в ходе обыска у Милюты нашли деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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