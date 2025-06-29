Сийярто: США отменили часть антироссийских санкций
США отменили антироссийские санкции, препятствующие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом заявил глава МИД Венгрии, Петер Сийярто.
«Правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию „Пакш“, — приводит слова венгерского дипломата местный телеканал М1
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