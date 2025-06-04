В Екатеринбурге закрывают десятки улиц, часть находится в центре. Карта

04 июня 2025 в 13:40 Размер текста - 17 +

В городе начался активный ремонт дорог Фото: Илья Московец © URA.RU С начала летнего сезона в Екатеринбурге начинается традиционное перекрытие улиц из-за ремонта дорог и прокладки инженерных и теплосетей. URA.RU подготовило карту, чтобы удобно было планировать свой маршрут на ближайшие полгода. Июнь С 7 июня по 23 июня закрывается нечетная сторона улицы Белореченская, от Шаумяна до Посадской. На участке будет идти ремонт трамвайных путей. Объезд будет организован по Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадской. Из-за работ на тепловых сетях закроется с 9 июня по 8 августа движение по Лобачевского, от Комсомольской до дома № 54. Объехать участок автомобилисты смогут по Малышева и Первомайской. С 10 июня до 20 июля закрывается на ремонт улица Рыбаков — от Проезжей до Рыбаков, 88. С 13 июня по 16 июня из-за демонтажа железнодорожного моста останавливается движение по улице Машинистов (от Стрелочников до Кимовской). Автомобилистам будет предложен объезд по улице Готвальда, Гражданской, Героев России, Стрелочников. С 15 июня по 30 июля закрывается на ремонт улица Ферганская, от Патриса Лумумбы до Титова. С 20 июня до 1 сентября — Белореченская, от Посадской до Шаумяна. Река Ольховка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU И к 20 июня должны запустить движение по улице Пехотинцев (от улицы Надеждинской до переулка Проходного) и по Надеждинской (от улицы Пехотинцев до Надеждинской, 24). Сейчас там идет строительство коллектора для реки Ольховки. Автомобилистам предложен объезд по улицам Таватуйская и Сортировочная. Далее Пехотинцев закроют с 23 июня по 1 сентября от переулка Проходного до улицы Сортировочной. К 30 июня должны отремонтировать улицу Циолковского (от Машинной до Белинского), Первомайскую, от Студенческой до Первомайской, 120. А также Леваневского (от Белякова до Леваневского) и переулок Клеверный (от Светлореченской до Ягодной). Июль С 1 июля по 25 августа власти города планируют закрыть на ремонт улицу Гурзуфскую — участок от Московской до Радищева. Затем — с 20 июля по 1 сентября — Радищева, от Гурзуфской до Радищева, 28. Также с 1 июля по 5 августа должны закрыть на ремонт улицу Красноуральскую, от Ключевской до Татищева. До 10 июля закрывается на ремонт Проезжая, от дома №194 до дома №279. До 15 июля — по улице Кунарская (от дома №57 до дома №63) из-за капремонта сети холодного водоснабжения. И до 20 июля улица Испанских рабочих, от Мельковской до Азина. До 21 июля закрыта на ремонт улица Библиотечная, от Гагарина до Мира. На участке прокладывают инженерные сети. До 25 июля в планах отремонтировать Светлореченскую, от Соболева, 10 до переулка Клеверного. До 26 июля будут прокладывать трубопроводов сетей бытовой канализации по улице Чернышевского (от дома №7 до №16А). Объезд транспорта организован по: 8 Марта — Радищева — Малышева — Добролюбова. И при этом 30 июля должны открыть после модернизации магистральных тепловых сетей улицу Учителей — от Июльской до Сулимова. Объехать участок сейчас можно по улице Чекистов, Июльская, Омская, Смазчиков, Сулимова. Также до 21 июля прокладывают инженерные сети на улице Библиотечная, от Гагарина до Мира. Август Частично улицы закрывают из-за замены труб Фото: Илья Московец © URA.RU До 1 августа закрывается Набережная в поселке Садовый, от дома № 1 до дома № 21б, в том числе участок до Речной, 23. С 1 августа по 10 сентября должна закрыться на ремонт Алданская (от улицы 40-летия Комсомола до дома №34В). Затем с 1 сентября до 20 мая 2026 года часть участка, идущего до 40-летия Комсомола, 38Е. После капитального ремонта 10 августа должна открыться улица Гоголя — от Куйбышева до Малышева. До этого автомобилистам предлагается объезд по Горького и Розы Люксембург. Ноябрь На капитальный ремонт закрыта до 15 ноября Омская. Касается это участка от Учителей до Советской. Декабрь На строящейся развязке к концерну «Калина» обещают к 15 декабря открыть мост по улице Комсомольской (от Комсомольской, 80 до Сибирского тракта). Движение там было закрыто с 7 марта. К Новому году — 31 декабря — в городе должны открыть улицу Викулова, от Плотников до улицы Кизеловской. Движение на участке было закрыто с 13 марта 2024 года из-за работ на дублере улицы Викулова. Также в 2025 году власти города планируют отремонтировать: Дублер Сибирского тракта, от 40-летия Комсомола, 38 до остановки общественного транспорта «Союз» (направление из города);

Елизаветинское шоссе, от улицы Походной до улицы Бисертской;

Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии;

Челюскинцев, от Стрелочников до Челюскинцев, 106;

Большакова, от Белинского до 8 Марта;

Первомайскую, от Гагарина до Софьи Ковалевской;

Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;

Таватуйскую, от Бебеля до проезда Теплоходного;

Мамина-Сибиряка, от Азина до улицы Шарташская, 4;

Проспект Космонавтов, от Старых большевиков до Машиностроителей;

Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до Шевченко;

Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева;

Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов;

Дорожную, от улицы Военной до улицы Окраинной 2026 До 10 октября введены ограничения на мосту в переулке Низовом (район микрорайона Лечебный) из-за аварийного состояния путепровода. Проезжая часть на участке сужена. До 13 декабря закрыто движение на переулке Строителей — от улицы Кизеловской, 13 до переулка Старателей, 24. Там идут строительно-монтажные работы. 2027 год Из-за возведения многоквартирных жилых домов и прокладки инженерных сетей практически на два года (до 1 марта 2027 года) закрыта улица Ветеринарная. Касается это участка от дома № 9 до переулка Встречного. 2031 год До 16 октября закрыто движение на мосту, расположенном на 17 км Арамильского тракта. Путепровод находится в аварийном состоянии. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала летнего сезона в Екатеринбурге начинается традиционное перекрытие улиц из-за ремонта дорог и прокладки инженерных и теплосетей. URA.RU подготовило карту, чтобы удобно было планировать свой маршрут на ближайшие полгода. С 7 июня по 23 июня закрывается нечетная сторона улицы Белореченская, от Шаумяна до Посадской. На участке будет идти ремонт трамвайных путей. Объезд будет организован по Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадской. Из-за работ на тепловых сетях закроется с 9 июня по 8 августа движение по Лобачевского, от Комсомольской до дома № 54. Объехать участок автомобилисты смогут по Малышева и Первомайской. С 10 июня до 20 июля закрывается на ремонт улица Рыбаков — от Проезжей до Рыбаков, 88. С 13 июня по 16 июня из-за демонтажа железнодорожного моста останавливается движение по улице Машинистов (от Стрелочников до Кимовской). Автомобилистам будет предложен объезд по улице Готвальда, Гражданской, Героев России, Стрелочников. С 15 июня по 30 июля закрывается на ремонт улица Ферганская, от Патриса Лумумбы до Титова. С 20 июня до 1 сентября — Белореченская, от Посадской до Шаумяна. И к 20 июня должны запустить движение по улице Пехотинцев (от улицы Надеждинской до переулка Проходного) и по Надеждинской (от улицы Пехотинцев до Надеждинской, 24). Сейчас там идет строительство коллектора для реки Ольховки. Автомобилистам предложен объезд по улицам Таватуйская и Сортировочная. Далее Пехотинцев закроют с 23 июня по 1 сентября от переулка Проходного до улицы Сортировочной. К 30 июня должны отремонтировать улицу Циолковского (от Машинной до Белинского), Первомайскую, от Студенческой до Первомайской, 120. А также Леваневского (от Белякова до Леваневского) и переулок Клеверный (от Светлореченской до Ягодной). С 1 июля по 25 августа власти города планируют закрыть на ремонт улицу Гурзуфскую — участок от Московской до Радищева. Затем — с 20 июля по 1 сентября — Радищева, от Гурзуфской до Радищева, 28. Также с 1 июля по 5 августа должны закрыть на ремонт улицу Красноуральскую, от Ключевской до Татищева. До 10 июля закрывается на ремонт Проезжая, от дома №194 до дома №279. До 15 июля — по улице Кунарская (от дома №57 до дома №63) из-за капремонта сети холодного водоснабжения. И до 20 июля улица Испанских рабочих, от Мельковской до Азина. До 21 июля закрыта на ремонт улица Библиотечная, от Гагарина до Мира. На участке прокладывают инженерные сети. До 25 июля в планах отремонтировать Светлореченскую, от Соболева, 10 до переулка Клеверного. До 26 июля будут прокладывать трубопроводов сетей бытовой канализации по улице Чернышевского (от дома №7 до №16А). Объезд транспорта организован по: 8 Марта — Радищева — Малышева — Добролюбова. И при этом 30 июля должны открыть после модернизации магистральных тепловых сетей улицу Учителей — от Июльской до Сулимова. Объехать участок сейчас можно по улице Чекистов, Июльская, Омская, Смазчиков, Сулимова. Также до 21 июля прокладывают инженерные сети на улице Библиотечная, от Гагарина до Мира. До 1 августа закрывается Набережная в поселке Садовый, от дома № 1 до дома № 21б, в том числе участок до Речной, 23. С 1 августа по 10 сентября должна закрыться на ремонт Алданская (от улицы 40-летия Комсомола до дома №34В). Затем с 1 сентября до 20 мая 2026 года часть участка, идущего до 40-летия Комсомола, 38Е. После капитального ремонта 10 августа должна открыться улица Гоголя — от Куйбышева до Малышева. До этого автомобилистам предлагается объезд по Горького и Розы Люксембург. На капитальный ремонт закрыта до 15 ноября Омская. Касается это участка от Учителей до Советской. На строящейся развязке к концерну «Калина» обещают к 15 декабря открыть мост по улице Комсомольской (от Комсомольской, 80 до Сибирского тракта). Движение там было закрыто с 7 марта. К Новому году — 31 декабря — в городе должны открыть улицу Викулова, от Плотников до улицы Кизеловской. Движение на участке было закрыто с 13 марта 2024 года из-за работ на дублере улицы Викулова. Также в 2025 году власти города планируют отремонтировать: До 10 октября введены ограничения на мосту в переулке Низовом (район микрорайона Лечебный) из-за аварийного состояния путепровода. Проезжая часть на участке сужена. До 13 декабря закрыто движение на переулке Строителей — от улицы Кизеловской, 13 до переулка Старателей, 24. Там идут строительно-монтажные работы. Из-за возведения многоквартирных жилых домов и прокладки инженерных сетей практически на два года (до 1 марта 2027 года) закрыта улица Ветеринарная. Касается это участка от дома № 9 до переулка Встречного. До 16 октября закрыто движение на мосту, расположенном на 17 км Арамильского тракта. Путепровод находится в аварийном состоянии.