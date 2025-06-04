С начала летнего сезона в Екатеринбурге начинается традиционное перекрытие улиц из-за ремонта дорог и прокладки инженерных и теплосетей. URA.RU подготовило карту, чтобы удобно было планировать свой маршрут на ближайшие полгода.
Июнь
С 7 июня по 23 июня закрывается нечетная сторона улицы Белореченская, от Шаумяна до Посадской. На участке будет идти ремонт трамвайных путей. Объезд будет организован по Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадской.
Из-за работ на тепловых сетях закроется с 9 июня по 8 августа движение по Лобачевского, от Комсомольской до дома № 54. Объехать участок автомобилисты смогут по Малышева и Первомайской.
С 10 июня до 20 июля закрывается на ремонт улица Рыбаков — от Проезжей до Рыбаков, 88. С 13 июня по 16 июня из-за демонтажа железнодорожного моста останавливается движение по улице Машинистов (от Стрелочников до Кимовской). Автомобилистам будет предложен объезд по улице Готвальда, Гражданской, Героев России, Стрелочников.
С 15 июня по 30 июля закрывается на ремонт улица Ферганская, от Патриса Лумумбы до Титова. С 20 июня до 1 сентября — Белореченская, от Посадской до Шаумяна.
И к 20 июня должны запустить движение по улице Пехотинцев (от улицы Надеждинской до переулка Проходного) и по Надеждинской (от улицы Пехотинцев до Надеждинской, 24). Сейчас там идет строительство коллектора для реки Ольховки. Автомобилистам предложен объезд по улицам Таватуйская и Сортировочная. Далее Пехотинцев закроют с 23 июня по 1 сентября от переулка Проходного до улицы Сортировочной.
К 30 июня должны отремонтировать улицу Циолковского (от Машинной до Белинского), Первомайскую, от Студенческой до Первомайской, 120. А также Леваневского (от Белякова до Леваневского) и переулок Клеверный (от Светлореченской до Ягодной).
Июль
С 1 июля по 25 августа власти города планируют закрыть на ремонт улицу Гурзуфскую — участок от Московской до Радищева. Затем — с 20 июля по 1 сентября — Радищева, от Гурзуфской до Радищева, 28. Также с 1 июля по 5 августа должны закрыть на ремонт улицу Красноуральскую, от Ключевской до Татищева.
До 10 июля закрывается на ремонт Проезжая, от дома №194 до дома №279. До 15 июля — по улице Кунарская (от дома №57 до дома №63) из-за капремонта сети холодного водоснабжения. И до 20 июля улица Испанских рабочих, от Мельковской до Азина. До 21 июля закрыта на ремонт улица Библиотечная, от Гагарина до Мира. На участке прокладывают инженерные сети.
До 25 июля в планах отремонтировать Светлореченскую, от Соболева, 10 до переулка Клеверного. До 26 июля будут прокладывать трубопроводов сетей бытовой канализации по улице Чернышевского (от дома №7 до №16А). Объезд транспорта организован по: 8 Марта — Радищева — Малышева — Добролюбова.
И при этом 30 июля должны открыть после модернизации магистральных тепловых сетей улицу Учителей — от Июльской до Сулимова. Объехать участок сейчас можно по улице Чекистов, Июльская, Омская, Смазчиков, Сулимова. Также до 21 июля прокладывают инженерные сети на улице Библиотечная, от Гагарина до Мира.
Август
До 1 августа закрывается Набережная в поселке Садовый, от дома № 1 до дома № 21б, в том числе участок до Речной, 23. С 1 августа по 10 сентября должна закрыться на ремонт Алданская (от улицы 40-летия Комсомола до дома №34В). Затем с 1 сентября до 20 мая 2026 года часть участка, идущего до 40-летия Комсомола, 38Е.
После капитального ремонта 10 августа должна открыться улица Гоголя — от Куйбышева до Малышева. До этого автомобилистам предлагается объезд по Горького и Розы Люксембург.
Ноябрь
На капитальный ремонт закрыта до 15 ноября Омская. Касается это участка от Учителей до Советской.
Декабрь
На строящейся развязке к концерну «Калина» обещают к 15 декабря открыть мост по улице Комсомольской (от Комсомольской, 80 до Сибирского тракта). Движение там было закрыто с 7 марта.
К Новому году — 31 декабря — в городе должны открыть улицу Викулова, от Плотников до улицы Кизеловской. Движение на участке было закрыто с 13 марта 2024 года из-за работ на дублере улицы Викулова.
Также в 2025 году власти города планируют отремонтировать:
- Дублер Сибирского тракта, от 40-летия Комсомола, 38 до остановки общественного транспорта «Союз» (направление из города);
- Елизаветинское шоссе, от улицы Походной до улицы Бисертской;
- Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии;
- Челюскинцев, от Стрелочников до Челюскинцев, 106;
- Большакова, от Белинского до 8 Марта;
- Первомайскую, от Гагарина до Софьи Ковалевской;
- Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;
- Таватуйскую, от Бебеля до проезда Теплоходного;
- Мамина-Сибиряка, от Азина до улицы Шарташская, 4;
- Проспект Космонавтов, от Старых большевиков до Машиностроителей;
- Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до Шевченко;
- Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева;
- Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов;
- Дорожную, от улицы Военной до улицы Окраинной
2026
До 10 октября введены ограничения на мосту в переулке Низовом (район микрорайона Лечебный) из-за аварийного состояния путепровода. Проезжая часть на участке сужена.
До 13 декабря закрыто движение на переулке Строителей — от улицы Кизеловской, 13 до переулка Старателей, 24. Там идут строительно-монтажные работы.
2027 год
Из-за возведения многоквартирных жилых домов и прокладки инженерных сетей практически на два года (до 1 марта 2027 года) закрыта улица Ветеринарная. Касается это участка от дома № 9 до переулка Встречного.
2031 год
До 16 октября закрыто движение на мосту, расположенном на 17 км Арамильского тракта. Путепровод находится в аварийном состоянии.
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