Появилось видео подготовки теракта против сотрудника оборонного предприятия в Петербурге

ФСБ предотвратила покушение на сотрудника оборонного предприятия в Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемая самостоятельно вышла на связь с представителями украинских спецслужб
Подозреваемая самостоятельно вышла на связь с представителями украинских спецслужб Фото:

ФСБ России опубликовала видеозапись, на которой зафиксирован момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль сотрудника оборонного предприятия в Петербурге. Попытку теракта совершила молодая женщина, действовавшая по заданию украинских спецслужб.

«Мне сказали просто проследить за этой машиной и тогда дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину», — сказала задержанная. Как сообщили в ведомстве, задержание произошло 19 июня. Девушка была поймана непосредственно в момент закладки взрывного устройства под автомобиль IT-специалиста, работающего на предприятии, занимающемся разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Подозреваемая самостоятельно вышла на связь с украинскими спецслужбами через мессенджеры в июне 2024 года и выразила готовность участвовать в диверсионно-террористической деятельности. Во время допроса она заявила, что рассчитывала получить вознаграждение и содействие в выезде из России, а также гражданство одной из стран Евросоюза. По словам девушки, кураторы из Украины поручили ей следить за автомобилем жертвы и подготовить взрывное устройство. Кроме того, она призналась, что ранее наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и пыталась совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры.

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ФСБ России опубликовала видеозапись, на которой зафиксирован момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль сотрудника оборонного предприятия в Петербурге. Попытку теракта совершила молодая женщина, действовавшая по заданию украинских спецслужб. «Мне сказали просто проследить за этой машиной и тогда дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину», — сказала задержанная. Как сообщили в ведомстве, задержание произошло 19 июня. Девушка была поймана непосредственно в момент закладки взрывного устройства под автомобиль IT-специалиста, работающего на предприятии, занимающемся разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подозреваемая самостоятельно вышла на связь с украинскими спецслужбами через мессенджеры в июне 2024 года и выразила готовность участвовать в диверсионно-террористической деятельности. Во время допроса она заявила, что рассчитывала получить вознаграждение и содействие в выезде из России, а также гражданство одной из стран Евросоюза. По словам девушки, кураторы из Украины поручили ей следить за автомобилем жертвы и подготовить взрывное устройство. Кроме того, она призналась, что ранее наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и пыталась совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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