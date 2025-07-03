Появилось видео подготовки теракта против сотрудника оборонного предприятия в Петербурге

ФСБ России опубликовала видеозапись, на которой зафиксирован момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль сотрудника оборонного предприятия в Петербурге. Попытку теракта совершила молодая женщина, действовавшая по заданию украинских спецслужб.
«Мне сказали просто проследить за этой машиной и тогда дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину», — сказала задержанная. Как сообщили в ведомстве, задержание произошло 19 июня. Девушка была поймана непосредственно в момент закладки взрывного устройства под автомобиль IT-специалиста, работающего на предприятии, занимающемся разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Подозреваемая самостоятельно вышла на связь с украинскими спецслужбами через мессенджеры в июне 2024 года и выразила готовность участвовать в диверсионно-террористической деятельности. Во время допроса она заявила, что рассчитывала получить вознаграждение и содействие в выезде из России, а также гражданство одной из стран Евросоюза. По словам девушки, кураторы из Украины поручили ей следить за автомобилем жертвы и подготовить взрывное устройство. Кроме того, она призналась, что ранее наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и пыталась совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры.
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