Пассажир самолета рассказал, как он пережил аварийную посадку в Забайкалье

Один из пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Забайкальском крае, сообщил, что воздушное судно не смогло дотянуть до взлетно-посадочной полосы из-за проблем с двигателем. Об этом парашютист рассказал в видео, которое появилось с ним в соцсетях.
«Перед нами уже два подъема было, третий. Все шло как по нотам. Двигатель „чихнул“ и встал. До полосы не дотянули. Пилот посадил все прекрасно, выбрал место. Отделались шишками и чуть-чуть „поломались“», — сказал мужчина на видео, которое было опубликовано в telegram-канале губернатора Забайкалья Александра Осипова.
Кроме того, отмечается, что девять человек, пострадавших в результате инцидента с самолетом Ан-2, проходят лечение в Краевой клинической больнице. Еще один пострадавший получил необходимую медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия и от госпитализации отказался. Причины ЧП сейчас устанавливаются.
В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолет АН-2, известный как «кукурузник», совершил жесткую посадку у садового товарищества «Топограф». Это произошло спустя 16 минут после взлета. На борту находились один член экипажа и 10 парашютистов.
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