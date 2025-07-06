Пассажир самолета рассказал, как он пережил аварийную посадку в Забайкалье

Пострадавший при жесткой посадке Ан-2 рассказал о проблемах с двигателем
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Пострадавший в ЧП отметил проблему с двигателем у самолета (архивное фото)
Пострадавший в ЧП отметил проблему с двигателем у самолета (архивное фото) Фото:

Один из пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Забайкальском крае, сообщил, что воздушное судно не смогло дотянуть до взлетно-посадочной полосы из-за проблем с двигателем. Об этом парашютист рассказал в видео, которое появилось с ним в соцсетях.

«Перед нами уже два подъема было, третий. Все шло как по нотам. Двигатель „чихнул“ и встал. До полосы не дотянули. Пилот посадил все прекрасно, выбрал место. Отделались шишками и чуть-чуть „поломались“», — сказал мужчина на видео, которое было опубликовано в telegram-канале губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Кроме того, отмечается, что девять человек, пострадавших в результате инцидента с самолетом Ан-2, проходят лечение в Краевой клинической больнице. Еще один пострадавший получил необходимую медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия и от госпитализации отказался. Причины ЧП сейчас устанавливаются.

В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолет АН-2, известный как «кукурузник», совершил жесткую посадку у садового товарищества «Топограф». Это произошло спустя 16 минут после взлета. На борту находились один член экипажа и 10 парашютистов.

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Один из пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Забайкальском крае, сообщил, что воздушное судно не смогло дотянуть до взлетно-посадочной полосы из-за проблем с двигателем. Об этом парашютист рассказал в видео, которое появилось с ним в соцсетях. «Перед нами уже два подъема было, третий. Все шло как по нотам. Двигатель „чихнул“ и встал. До полосы не дотянули. Пилот посадил все прекрасно, выбрал место. Отделались шишками и чуть-чуть „поломались“», — сказал мужчина на видео, которое было опубликовано в telegram-канале губернатора Забайкалья Александра Осипова. Кроме того, отмечается, что девять человек, пострадавших в результате инцидента с самолетом Ан-2, проходят лечение в Краевой клинической больнице. Еще один пострадавший получил необходимую медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия и от госпитализации отказался. Причины ЧП сейчас устанавливаются. В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолет АН-2, известный как «кукурузник», совершил жесткую посадку у садового товарищества «Топограф». Это произошло спустя 16 минут после взлета. На борту находились один член экипажа и 10 парашютистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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