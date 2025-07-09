Посольство ФРГ попыталось замять международный скандал с неправильным флагом СССР

Посольство Германии в России выступило с официальными извинениями за публикацию неверного изображения флага СССР. Заявление опубликовано в telegram-канале дипмиссии.
«Ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков. Мы заменили изображение, когда узнали об ошибке», — говорится в официальном заявлении посольства ФРГ в России. Дипломаты принесли свои извинения.
Публикация, вызвавшая резкое недовольство в России, была посвящена разделению Германии на четыре зоны в 1945 году и вышла накануне. На нее обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, вместо флага СССР на карте был изображен некий гибрид с признаками нацистской символики. Захарова потребовала от немецкой стороны объяснений в связи с этой ситуацией.
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