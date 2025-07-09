Захарову ужаснул искаженный флаг СССР, нарисованный посольством Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на публикацию посольства Германии в Москве, в которой был изображен искаженный флаг СССР. По ее словам, изображение направлено на формирование ложных ассоциаций.
По словам Захаровой в эфире радио Sputnik, флаг представлял собой «гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской организации НБП». Представитель МИД выразила возмущение подобной трактовкой исторических символов, назвав публикацию «ужасом и антиисторическим фейком».
Захарова подчеркнула, что ожидает официального ответа от немецкой стороны по поводу появления искаженного флага СССР в публикации. Она отметила, что подобные действия могут быть направлены на формирование ложных исторических ассоциаций и требуют разъяснения. Ранее в telegram-канале немецкого дипломатического представительства появилась карта послевоенного раздела Европы, где государственный флаг Советского Союза был искажен.
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