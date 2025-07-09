Желание челябинцев покупать готовую еду снизило продажи производителей напитков

Переключение потребителей Челябинской области на покупку готовой еды снизило продажи производителей напитков. Как URA.RU рассказали участники рынка, новый тренд заставил думать о выходе на новые сегменты рынка напитков.
«Во многих заведениях сегмента хорека расширили ассортимент напитков, которые готовятся на месте: лимонады, вода с соком и прочие. Это повлияло на рост продаж», — рассказал URA.RU директор производителя морсов «Челябэкопродукт» Александр Иванов.
Отчасти на продажи повлияло прохладное лето. В итоге снижение в сравнении с июнем 2024 года достигло 10-15%. В связи с этим работающая под брендом «Морсика» компания разработала и протестировала несколько новых продуктов из другого сегмента. В течение месяца предложит их покупателям.
В условиях закрепившегося тренда производителям придется подстраиваться. Как считает независимый эксперт пиво-безалкогольной отрасли Максим Новиков, компаниям надо менять собственный подход к портфелю выпускаемых или становиться экспертными центрами, которые помогут в запуске подобных продуктов сфере хорека. Еще одной возможностью является предложение производственных мощностей на взаимовыгодных условиях.
«Наблюдается долговременная тенденция на изменение формата потребления. В крупных городах люди экономят время, поэтому для приготовления обедов приглашают к себе поваров или покупают готовую пищу в точках формата „у дома“. При возросших объемах компании сферы хорека ищут возможности оптимизировать затраты — денег и времени», — пояснил URA.RU собеседник.
Он обратил внимание на то, что тренд на создание «умных» собственных торговых марок затронула также ритейл. Торговые сети начинали с работы с производителями. Потом были попытки приобретать активы. На сегодня они нашли модель, создавая качественные бренды самостоятельно. Начальник управления по связям с инвесторами X5 Group Мария Язева в апреле заявила авторам подкаста «Инвесткомитет», что сеть «стала крупнейшей кофейней», обеспечив высокие объемы продажи кофе в своих магазинах.
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