Депутата ГД Наумова официально сняли с выборов губернатора Свердловской области

Депутата Госдумы Станислава Наумова от ЛДПР официально исключили из предвыборной гонки за пост губернатора Свердловской области. Его заявление сегодня рассмотрел областной избирком.
«Постановление избирательной комиссии Свердловской области по вопросу [о снятии кандидатуры Наумова] принято 10 июля», — говорится в telegram-канале избиркома. Наумов.
Наумов передал документы в избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом 22 июня. А 7 июля попросил снять его с досрочных выборов. Как заявил на днях он сам, возникли сложности с прохождением муниципального фильтра.
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