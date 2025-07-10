Депутата ГД Наумова официально сняли с выборов губернатора Свердловской области

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Внеочередная 75-я конференция Свердловского регионального отделения партии ЛДПР. Екатеринбург , наумов станислав
Станислав Наумов за пост губернатора решил не бороться Фото:

Депутата Госдумы Станислава Наумова от ЛДПР официально исключили из предвыборной гонки за пост губернатора Свердловской области. Его заявление сегодня рассмотрел областной избирком.

«Постановление избирательной комиссии Свердловской области по вопросу [о снятии кандидатуры Наумова] принято 10 июля», — говорится в telegram-канале избиркома. Наумов.

Наумов передал документы в избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом 22 июня. А 7 июля попросил снять его с досрочных выборов. Как заявил на днях он сам, возникли сложности с прохождением муниципального фильтра.

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Депутата Госдумы Станислава Наумова от ЛДПР официально исключили из предвыборной гонки за пост губернатора Свердловской области. Его заявление сегодня рассмотрел областной избирком. «Постановление избирательной комиссии Свердловской области по вопросу [о снятии кандидатуры Наумова] принято 10 июля», — говорится в telegram-канале избиркома. Наумов. Наумов передал документы в избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом 22 июня. А 7 июля попросил снять его с досрочных выборов. Как заявил на днях он сам, возникли сложности с прохождением муниципального фильтра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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