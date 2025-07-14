Стало известно состояние переживших удар молнии под Тулой

Трое пострадавших после удара молнии на пляже в парке-отеле «Шахтер» под Тулой 14 июля находятся в реанимации и кардиологии. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.
«В реанимации одна женщина, еще два человека в кардиологии», — уточнил информированный собеседник РИА Новости. По словам источника, в результате происшествия трое человек погибли — 14-летний подросток из Тульской области и двое жителей Москвы 1969 года рождения.
Он также пояснил, что трагедия произошла, когда отдыхающие выходили из воды, и молния попала в реку. В настоящее время Следственный комитет и прокуратура Тульской области начали проверки по факту случившегося.
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