Стало известно состояние переживших удар молнии под Тулой

РИА Новости: попавшая под удар молнии под Тулой женщина находится в реанимации
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Попавшие под удар молнии под Тулой госпитализированы в реанимацию и кардиологию
Попавшие под удар молнии под Тулой госпитализированы в реанимацию и кардиологию Фото:

Трое пострадавших после удара молнии на пляже в парке-отеле «Шахтер» под Тулой 14 июля находятся в реанимации и кардиологии. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

«В реанимации одна женщина, еще два человека в кардиологии», — уточнил информированный собеседник РИА Новости. По словам источника, в результате происшествия трое человек погибли — 14-летний подросток из Тульской области и двое жителей Москвы 1969 года рождения. 

Он также пояснил, что трагедия произошла, когда отдыхающие выходили из воды, и молния попала в реку. В настоящее время Следственный комитет и прокуратура Тульской области начали проверки по факту случившегося.

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Трое пострадавших после удара молнии на пляже в парке-отеле «Шахтер» под Тулой 14 июля находятся в реанимации и кардиологии. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «В реанимации одна женщина, еще два человека в кардиологии», — уточнил информированный собеседник РИА Новости. По словам источника, в результате происшествия трое человек погибли — 14-летний подросток из Тульской области и двое жителей Москвы 1969 года рождения.  Он также пояснил, что трагедия произошла, когда отдыхающие выходили из воды, и молния попала в реку. В настоящее время Следственный комитет и прокуратура Тульской области начали проверки по факту случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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