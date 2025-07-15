Карьера, «ЭКСПО» и приговор: профайл топ-менеджера из Екатеринбурга, получившего условку

Осужденный экс-глава «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилов был депутатом заксобрания

15 июля 2025 в 18:36 Размер текста - 17 +

Игорь Данилов получил приговор по делу о растрате Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилова Получивший условный срок бывший глава МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов был депутатом заксобрания Свердловской области. URA.RU рассказывает подробности биографии топ-менеджера. Данилов родился в 17 мая 1974 года. Окончил Международную академию предпринимательства по специальности «юриспруденция». Более 15 лет был практикующим юристом. В 2008-м стал председателем правления общественной организации дворов «Житель» (ныне не существует). А через три года баллотировался в Госдуму РФ от партии «Справедливая Россия — За правду». В 2013 году стал депутатом заксо, заняв место другого «эсера» — Александра Караваева. Данилов возглавлял комиссию по развитию ЖКХ Общественной палаты Свердловской области. Должность директора ОАО «Уральский выставочный центр» (управляет выставочной площадкой «Екатеринбург ЭКСПО») он занял в декабре 2016 года (сменив Виталия Шумских). Считается, что кандидатуру Данилова продвигал мэр Алексей Орлов (на тот момент — первый вице-губернатор). Игорь Данилов возглавлял МВЦ с 2016 года Фото: Илья Московец © URA.RU «Работа предстоит большая и ответственная — будем выстраивать работу со всеми операторами выставочной деятельности, рекламировать площадку, развивать ее потенциал. Ближайшее событие и своеобразный экзамен для меня — это боксерский поединок [Александра] Поветкина и [Бермейна] Стиверна (17 декабря 2016-го — прим. ред.). Затем текущие вопросы: проведение полной инвентаризации, проверка финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, японская делегация приезжает на этой неделе — они, напомню, страна-партнер Иннопрома-2017», — делился эмоциями Данилов после назначения. Весной 2023 года был запущен слух о задержании Данилова. Тогда сообщалось, что его якобы подозревают в коррупции. Сам Данилов это опровергал и говорил, что активно готовится к «Иннопрому». Однако через пару дней он ушел с поста директора МВЦ. А отставку объяснил желанием дать команде «выставочника» спокойно подготовиться к проведению «Иннопрома» и Международного фестиваля университетского спорта. О том, что Данилов попал под уголовное дело, стало известно 12 ноября прошлого года. Силовики вменили ему растрату и злоупотребление полномочиями. Уже в суде выяснилось, что Данилова обвиняют в трате средств МВЦ на личные нужды. Защита заявляла, что он компенсировал все траты с процентами. Гособвинитель просил для него семь лет лишения свободы. 15 июля судья назначил пять лет условно и штраф в 800 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Получивший условный срок бывший глава МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов был депутатом заксобрания Свердловской области. URA.RU рассказывает подробности биографии топ-менеджера. Данилов родился в 17 мая 1974 года. Окончил Международную академию предпринимательства по специальности «юриспруденция». Более 15 лет был практикующим юристом. В 2008-м стал председателем правления общественной организации дворов «Житель» (ныне не существует). А через три года баллотировался в Госдуму РФ от партии «Справедливая Россия — За правду». В 2013 году стал депутатом заксо, заняв место другого «эсера» — Александра Караваева. Данилов возглавлял комиссию по развитию ЖКХ Общественной палаты Свердловской области. Должность директора ОАО «Уральский выставочный центр» (управляет выставочной площадкой «Екатеринбург ЭКСПО») он занял в декабре 2016 года (сменив Виталия Шумских). Считается, что кандидатуру Данилова продвигал мэр Алексей Орлов (на тот момент — первый вице-губернатор). «Работа предстоит большая и ответственная — будем выстраивать работу со всеми операторами выставочной деятельности, рекламировать площадку, развивать ее потенциал. Ближайшее событие и своеобразный экзамен для меня — это боксерский поединок [Александра] Поветкина и [Бермейна] Стиверна (17 декабря 2016-го — прим. ред.). Затем текущие вопросы: проведение полной инвентаризации, проверка финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, японская делегация приезжает на этой неделе — они, напомню, страна-партнер Иннопрома-2017», — делился эмоциями Данилов после назначения. Весной 2023 года был запущен слух о задержании Данилова. Тогда сообщалось, что его якобы подозревают в коррупции. Сам Данилов это опровергал и говорил, что активно готовится к «Иннопрому». Однако через пару дней он ушел с поста директора МВЦ. А отставку объяснил желанием дать команде «выставочника» спокойно подготовиться к проведению «Иннопрома» и Международного фестиваля университетского спорта. О том, что Данилов попал под уголовное дело, стало известно 12 ноября прошлого года. Силовики вменили ему растрату и злоупотребление полномочиями. Уже в суде выяснилось, что Данилова обвиняют в трате средств МВЦ на личные нужды. Защита заявляла, что он компенсировал все траты с процентами. Гособвинитель просил для него семь лет лишения свободы. 15 июля судья назначил пять лет условно и штраф в 800 тысяч рублей.