Суд взыскал с Челябинского меткомбината 86 миллионов рублей за пластиковые трубы

Арбитражный суд региона взыскал с Челябинского металлургического комбината (ЧМК) 86,969 млн рублей. Как следует из решения суда, долг возник за поставленный товар в июле-августе года.
«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ПАО „ЧМК“ в пользу ООО „Полипластик УралСиб“ 85,471 млн рублей основного долга по договору поставки, 320,9 тысячи рублей пени, 903,9 тысячи рублей госпошлины», — отмечено в решении суда.
За месяц поставщик 53 раза отправлял товар, но денег не получил. В сентябре минувшего года «Полипластик УралСиб» выставил претензию, однако она осталась без удовлетворения. ЧМК против оплаты возражал, утверждая, что истец не доказал основания для оплаты. Однако суд сослался на товарные накладные и передаточные документы, подтвердившие отгрузку.
В судебном решении не указано, какой товар вызвал спор. На сайте «Полипластик УралСиб» указано, что компания разрабатывает и производит полимерные трубы и системы.
Решение можно обжаловать в апелляционной инстанции. Для этого у каждой из сторон имеется месяц. При подготовке материала URA.RU запросило комментарий у сторон спора. К моменту публикации ответы не поступили и будут опубликованы по мере получения.
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