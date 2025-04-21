Суд взыскал с Челябинского меткомбината 86 миллионов рублей за пластиковые трубы

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Суд обязал ЧМК заплатить 86 миллионов рублей
Суд обязал ЧМК заплатить 86 миллионов рублей Фото:

Арбитражный суд региона взыскал с Челябинского металлургического комбината (ЧМК) 86,969 млн рублей. Как следует из решения суда, долг возник за поставленный товар в июле-августе года.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ПАО „ЧМК“ в пользу ООО „Полипластик УралСиб“ 85,471 млн рублей основного долга по договору поставки, 320,9 тысячи рублей пени, 903,9 тысячи рублей госпошлины», — отмечено в решении суда.

За месяц поставщик 53 раза отправлял товар, но денег не получил. В сентябре минувшего года «Полипластик УралСиб» выставил претензию, однако она осталась без удовлетворения. ЧМК против оплаты возражал, утверждая, что истец не доказал основания для оплаты. Однако суд сослался на товарные накладные и передаточные документы, подтвердившие отгрузку.

В судебном решении не указано, какой товар вызвал спор. На сайте «Полипластик УралСиб» указано, что компания разрабатывает и производит полимерные трубы и системы.

Решение можно обжаловать в апелляционной инстанции. Для этого у каждой из сторон имеется месяц. При подготовке материала URA.RU запросило комментарий у сторон спора. К моменту публикации ответы не поступили и будут опубликованы по мере получения.

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Арбитражный суд региона взыскал с Челябинского металлургического комбината (ЧМК) 86,969 млн рублей. Как следует из решения суда, долг возник за поставленный товар в июле-августе года. «Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ПАО „ЧМК“ в пользу ООО „Полипластик УралСиб“ 85,471 млн рублей основного долга по договору поставки, 320,9 тысячи рублей пени, 903,9 тысячи рублей госпошлины», — отмечено в решении суда. За месяц поставщик 53 раза отправлял товар, но денег не получил. В сентябре минувшего года «Полипластик УралСиб» выставил претензию, однако она осталась без удовлетворения. ЧМК против оплаты возражал, утверждая, что истец не доказал основания для оплаты. Однако суд сослался на товарные накладные и передаточные документы, подтвердившие отгрузку. В судебном решении не указано, какой товар вызвал спор. На сайте «Полипластик УралСиб» указано, что компания разрабатывает и производит полимерные трубы и системы. Решение можно обжаловать в апелляционной инстанции. Для этого у каждой из сторон имеется месяц. При подготовке материала URA.RU запросило комментарий у сторон спора. К моменту публикации ответы не поступили и будут опубликованы по мере получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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