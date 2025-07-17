Вдову свердловского бойца с детьми оставили без выплат за гибель мужа на СВО

В селе Байкалово (Свердловская область) жена погибшего участника спецоперации на Украине не может добиться выплаты пенсии по потере кормильца для его несовершеннолетних детей. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Боец погиб еще в ноябре прошлого года. Единовременные выплаты семья военнослужащего получила своевременно. Пенсию — нет. В военкомате на вопрос вдовы, когда же оформят эту меру соцподдержки, пожимают плечами», — написал депутат в своем telegram-канале.
Тогда семья обратилась к Иванову. Он, в свою очередь, направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Правоохранители в ходе проверки нашли нарушения. Сейчас решение ситуации находится на контроле ведомства.
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