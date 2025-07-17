Рада утвердила Шмыгаля в должности министра обороны Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шмыгаль сменит Умерова на посту главы Минобороны Украины
Шмыгаль сменит Умерова на посту главы Минобороны Украины Фото:

Верховная рада Украины утвердила бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. Об этом сообщает издание «Политика страны».

«Рада назначила экс-премьера Шмыгаля министром обороны», — говорится в сообщении. По данным издания, выступая перед депутатами, Шмыгаль заявил, что мобилизация в стране проходит по установленному плану, несмотря на отдельные сообщения о нарушениях. «Мы слышим о некоторых случаях бусификации, но мобилизация в Украине проходит по плану», — подчеркнул он.

Кроме того, Денис Шмыгаль также обозначил приоритетные направления своей работы на новом посту. В частности, он пообещал наладить снабжение всех военнослужащих необходимым и увеличить объемы производства вооружения на 40–50%. Кроме того, новый глава Минобороны заявил о намерении усовершенствовать внутренние процессы ведомства для более эффективного выполнения задач в условиях боевых действий.

Ранее Верховная Рада Украины утвердила отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра страны. Президент Владимир Зеленский отметил, что его опыт будет востребован в сфере, куда сейчас направлены основные ресурсы государства. До этого пост министра обороны занимал Рустем Умеров. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховная рада Украины утвердила бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. Об этом сообщает издание «Политика страны». «Рада назначила экс-премьера Шмыгаля министром обороны», — говорится в сообщении. По данным издания, выступая перед депутатами, Шмыгаль заявил, что мобилизация в стране проходит по установленному плану, несмотря на отдельные сообщения о нарушениях. «Мы слышим о некоторых случаях бусификации, но мобилизация в Украине проходит по плану», — подчеркнул он. Кроме того, Денис Шмыгаль также обозначил приоритетные направления своей работы на новом посту. В частности, он пообещал наладить снабжение всех военнослужащих необходимым и увеличить объемы производства вооружения на 40–50%. Кроме того, новый глава Минобороны заявил о намерении усовершенствовать внутренние процессы ведомства для более эффективного выполнения задач в условиях боевых действий. Ранее Верховная Рада Украины утвердила отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра страны. Президент Владимир Зеленский отметил, что его опыт будет востребован в сфере, куда сейчас направлены основные ресурсы государства. До этого пост министра обороны занимал Рустем Умеров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...