Рада утвердила Шмыгаля в должности министра обороны Украины

Верховная рада Украины утвердила бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. Об этом сообщает издание «Политика страны».
«Рада назначила экс-премьера Шмыгаля министром обороны», — говорится в сообщении. По данным издания, выступая перед депутатами, Шмыгаль заявил, что мобилизация в стране проходит по установленному плану, несмотря на отдельные сообщения о нарушениях. «Мы слышим о некоторых случаях бусификации, но мобилизация в Украине проходит по плану», — подчеркнул он.
Кроме того, Денис Шмыгаль также обозначил приоритетные направления своей работы на новом посту. В частности, он пообещал наладить снабжение всех военнослужащих необходимым и увеличить объемы производства вооружения на 40–50%. Кроме того, новый глава Минобороны заявил о намерении усовершенствовать внутренние процессы ведомства для более эффективного выполнения задач в условиях боевых действий.
Ранее Верховная Рада Украины утвердила отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра страны. Президент Владимир Зеленский отметил, что его опыт будет востребован в сфере, куда сейчас направлены основные ресурсы государства. До этого пост министра обороны занимал Рустем Умеров.
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