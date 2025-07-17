Бастрыкин вступился за многодетную семью челябинцев, которая осталась без дома и денег

В СК РФ потребовали ускорить расследование дела обманутой застройщиком семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо комфортного жилья челябинцы дождались недостроя с трещинами
Вместо комфортного жилья челябинцы дождались недостроя с трещинами Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении многодетной семьи из Челябинской области, которая осталась без дома и денежных средств. Жители региона уже несколько лет ожидают справедливости, а недавно женщина направила видеообращение в адрес руководителя ведомства. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину ускорить расследование и представить доклад о результатах. Ситуация ранее уже находилась на контроле центрального аппарата ведомства после публикаций в интернете», — говорится в заявлении СК.

Как сообщало URA.RU ранее, многодетная семья из Челябинской области в июле 2022 года заключила договор с компанией на строительство дома. Первоначальный взнос за кредит предоставил в долг застройщик, убедив обманом подписать расписку. Семья погасила долги, но с мая 2023 года стройка заморожена, сейчас на участке стоит каркас с трещинами и грибком на стенах. При этом суд обязал жену выплатить крупную сумму за невозврат долга.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении многодетной семьи из Челябинской области, которая осталась без дома и денежных средств. Жители региона уже несколько лет ожидают справедливости, а недавно женщина направила видеообращение в адрес руководителя ведомства. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину ускорить расследование и представить доклад о результатах. Ситуация ранее уже находилась на контроле центрального аппарата ведомства после публикаций в интернете», — говорится в заявлении СК. Как сообщало URA.RU ранее, многодетная семья из Челябинской области в июле 2022 года заключила договор с компанией на строительство дома. Первоначальный взнос за кредит предоставил в долг застройщик, убедив обманом подписать расписку. Семья погасила долги, но с мая 2023 года стройка заморожена, сейчас на участке стоит каркас с трещинами и грибком на стенах. При этом суд обязал жену выплатить крупную сумму за невозврат долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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