Главе СКР доложат о мошенничестве по стройке дома многодетной семье Челябинска

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Алексендр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела Фото:

Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела о мошенничестве при строительстве дома для многодетной семьи из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Ивановича Колбасина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР.

Многодетная семья из Челябинской области в июле 2022 года заключила договор с компанией на строительство дома. Первоначальный взнос за кредит представил в долг застройщик, убедив обманом подписать расписку. Семья погасила долги, но с мая 2023 года стройка заморожена, сейчас на участке стоит каркас с трещинами и грибком на стенах. При этом суд обязал жену выплатить крупную сумму за невозврат долга. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело.

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Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела о мошенничестве при строительстве дома для многодетной семьи из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Ивановича Колбасина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР. Многодетная семья из Челябинской области в июле 2022 года заключила договор с компанией на строительство дома. Первоначальный взнос за кредит представил в долг застройщик, убедив обманом подписать расписку. Семья погасила долги, но с мая 2023 года стройка заморожена, сейчас на участке стоит каркас с трещинами и грибком на стенах. При этом суд обязал жену выплатить крупную сумму за невозврат долга. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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