Свердловского экс-министра ЖКХ водили на детектор, прежде чем отпустить из СИЗО

Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, которого обвиняют в коррупции, проходил допрос на полиграфе перед тем, как выйти из СИЗО. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Проверку на детекторе лжи он прошел примерно за неделю до избрания новой меры пресечения», — поделился собеседник. Смирнова, занимавшего пост министра ЖКХ 13 лет, задержали в конце января — спустя десять дней после отставки. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
Этому предшествовало задержание в апреле 2024 года его заместителя Андрея Кислицына по делу о коррупции. Считается, что именно его показания легли в основу уголовного дела против Смирнова, а также показания задержанного в декабре 2024-го мэра Дегтярска Вадима Пильникова (уже получил приговор).
Из СИЗО Смирнова выпустили 15 июля. Суд назначил ему новую меру пресечения — запрет определенных действий. Экс-министру запрещено общаться с потерпевшими, свидетелями и другими обвиняемыми по уголовному делу. Кроме того, ему не разрешается отправлять и получать почтовые и телеграфные сообщения, также он обязан своевременно являться по вызову следователей и суда и информировать их о смене места жительства. Все новости по теме — в сюжете агентства.
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