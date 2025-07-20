Военная пенсия в 2025 году: когда повышение и кому положена

Пенсии военным пенсионерам будут дополнительно проиндексированы с 1 октября на 4,5%. В январе 2025 года президент России Владимир Путин дал поручение дополнительно проиндексировать пенсии военным пенсионерам с учетом фактической инфляции. Разберемся, как меняется пенсия военных в 2025 году и каким категориям военных пенсионеров ждать повышение выплат.
Что относится к военным пенсиям
Военными могут быть несколько видов пенсий: за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца. Военнослужащие могут получать один из нескольких видов пенсий. Все они регулируются Федеральным законом № 4468-1 от 1993 года.
Пенсия за выслугу лет является основной формой пенсионного обеспечения для военнослужащих и назначается при наличии стажа военной службы не менее 20 лет. Размер пенсии определяется с учетом занимаемой должности и воинского звания.
Пенсия по инвалидности предоставляется военнослужащим, получившим увечья, ставшим инвалидами или заболевшим хроническими заболеваниями в период прохождения службы.
В случае гибели военнослужащего его семья имеет право на получение пенсии по случаю потери кормильца.
Отдельные категории военных пенсионеров могут одновременно получать две выплаты — военную пенсию и гражданскую пенсию по старости.
Условия выхода на пенсию
Военную пенсию могут получать не только лица, проходившие военную службу, но и те, кто соответствует иным установленным законом критериям. Основания для назначения военной пенсии разнообразны: это может быть длительный срок службы, состояние здоровья, препятствующее дальнейшему исполнению обязанностей, а также случаи, когда в результате гибели военнослужащего выплаты предоставляются его нетрудоспособным родственникам.
Вот какие условия должны быть соблюдены, чтобы можно было рассчитывать на военную пенсию:
- Необходимо пройти военную службу не менее 20 лет. Альтернативно, возможно получить пенсию при наличии не менее 12,5 лет военной службы и суммарного трудового стажа от 25 лет. В таком случае часть пенсионных выплат будет начисляться по гражданской системе.
- Быть уволенным со службы по возрасту, состоянию здоровья или сокращению.
- Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходящих службу по контракту, осуществляется на тех же основаниях, что и для граждан, призванных на срочную службу в Вооруженные силы. При этом учитывается продолжительность заключенного контракта. Дополнительно, назначение пенсии возможно только при выполнении установленных требований, связанных с порядком увольнения с военной службы.
Как рассчитывается пенсия военнослужащих
Для пенсии военнослужащего нужно учитывать:
- Размер денежного довольствия — оклад по должности + оклад по званию;
- Надбавки — доплата за выслугу лет которая составляет от 10% до 40% оклада по должности в зависимости от стажа службы;
- Понижающий коэффициент — с 1 января 2025 года он равен 93,59%.
- Дополнительно могут быть такие доплаты к пенсии, как надбавки ветеранам боевых действий (+32%), в также надбавки за службу в районах Крайнего Севера.
Индексация пенсий в 2025 году
В 2025 году военные пенсионеры получают увеличение пенсий в два этапа. Первое повышение произошло в январе, когда выплаты были проиндексированы на 9,5% в связи с необходимостью компенсировать инфляцию предыдущего года. С 1 октября 2025 года увеличение военных пенсий произойдет на 4,5% и средняя военная пенсия составит порядка 45 тыс. рублей.
Как оформить пенсию: пошаговая инструкция
Собрать документы: паспорт, военный билет, справки о службе, справку о размере денежного довольствия.
- Обратиться в военный комиссариат или зайти на Госуслуги.
- Подать заявление на назначение пенсии для военнослужащих.
- Ожидать назначения (до 30 рабочих дней).
- Получать пенсию на карту или через отделение Почты России.
Если вы получаете выплаты впервые и не можете явиться лично, стоит оформить доверенность.
Как военному пенсионеру получить гражданскую пенсию
Если гражданин помимо военной службы был официально трудоустроен на гражданских предприятиях, у него возникает право на получение второй — стандартной страховой пенсии. Данное правило действует в тех случаях, когда работодатель осуществлял уплату страховых взносов в Пенсионный фонд. Важно отметить, что при отсутствии официального трудоустройства и, соответственно, уплаты взносов, право на такую пенсию не предоставляется.
Для назначения страховой пенсии военному нужно достигнуть общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию, получить страхового стажа — от 15 лет и накопить пенсионные баллы — от 30 ИПК.
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