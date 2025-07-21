Под Екатеринбургом столкнулись иномарки, приехала реанимация. Фото

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Пострадавшего увезли в городскую больницу
Пострадавшего увезли в городскую больницу Фото:

В Ревде (Свердловская область) водитель Huyndai столкнулся с впередиедущей Omoda на перекрестке улиц Павла Зыкина и Карла Либкнехта. Водителю корейской машины стало плохо за рулем, к нему приезжала реанимация.

"На месте работают все спецслужбы. Что именно случилось, пока неизвестно. По предварительной информации, водителю Hyundai стало плохо и он допустил наезд на стоящую впереди Omoda. Водителя Hyundai увезли на скорой помощи в РГБ (Ревдинская городская больница — прим. URA.RU)", — передает telegram-канал "Ревдинский рабочий".

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областной Госавтоинспекции за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ситуация на перекрестке улиц Павла Зыкина и Карла Либкнехта
Ситуация на перекрестке улиц Павла Зыкина и Карла Либкнехта
Фото:

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В Ревде (Свердловская область) водитель Huyndai столкнулся с впередиедущей Omoda на перекрестке улиц Павла Зыкина и Карла Либкнехта. Водителю корейской машины стало плохо за рулем, к нему приезжала реанимация. "На месте работают все спецслужбы. Что именно случилось, пока неизвестно. По предварительной информации, водителю Hyundai стало плохо и он допустил наезд на стоящую впереди Omoda. Водителя Hyundai увезли на скорой помощи в РГБ (Ревдинская городская больница — прим. URA.RU)", — передает telegram-канал "Ревдинский рабочий". Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областной Госавтоинспекции за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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