В Ревде (Свердловская область) водитель Huyndai столкнулся с впередиедущей Omoda на перекрестке улиц Павла Зыкина и Карла Либкнехта. Водителю корейской машины стало плохо за рулем, к нему приезжала реанимация.
"На месте работают все спецслужбы. Что именно случилось, пока неизвестно. По предварительной информации, водителю Hyundai стало плохо и он допустил наезд на стоящую впереди Omoda. Водителя Hyundai увезли на скорой помощи в РГБ (Ревдинская городская больница — прим. URA.RU)", — передает telegram-канал "Ревдинский рабочий".
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областной Госавтоинспекции за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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