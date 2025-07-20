Замгубернатора — глава свердловского минздрава Татьяна Савинова — объявила о создании регионального детского центра нервно-мышечных заболеваний на базе Областной детской клинической больницы. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства Свердловской области.
«Приказываю утвердить алгоритм направления детей, проживающих в Свердловской области и страдающих нервно-мышечными заболеваниями, в Областной детский центр нервно-мышечных заболеваний. Главному врачу ГАУЗ СО „ОДКБ“ Олегу Аверьянову организовать на базе ... Областной детский центр нервно-мышечных заболеваний», — говорится в документе.
Ответственным за исполнение приказа назначен советник Савиновой. Сопровождать специалистов при оказании помощи детям будет обязан главный внештатный невролог региона Алексей Сулимов.
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