20 июля 2025

В главной свердловской больнице появится новый детский центр

Замгубернатора Савинова создала детский центр нервно-мышечных заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Савинова распорядилась следить за проектом своему советнику
Татьяна Савинова распорядилась следить за проектом своему советнику Фото:

Замгубернатора — глава свердловского минздрава Татьяна Савинова — объявила о создании регионального детского центра нервно-мышечных заболеваний на базе Областной детской клинической больницы. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства Свердловской области.

«Приказываю утвердить алгоритм направления детей, проживающих в Свердловской области и страдающих нервно-мышечными заболеваниями, в Областной детский центр нервно-мышечных заболеваний. Главному врачу ГАУЗ СО „ОДКБ“ Олегу Аверьянову организовать на базе ... Областной детский центр нервно-мышечных заболеваний», — говорится в документе.

Ответственным за исполнение приказа назначен советник Савиновой. Сопровождать специалистов при оказании помощи детям будет обязан главный внештатный невролог региона Алексей Сулимов.

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Замгубернатора — глава свердловского минздрава Татьяна Савинова — объявила о создании регионального детского центра нервно-мышечных заболеваний на базе Областной детской клинической больницы. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства Свердловской области. «Приказываю утвердить алгоритм направления детей, проживающих в Свердловской области и страдающих нервно-мышечными заболеваниями, в Областной детский центр нервно-мышечных заболеваний. Главному врачу ГАУЗ СО „ОДКБ“ Олегу Аверьянову организовать на базе ... Областной детский центр нервно-мышечных заболеваний», — говорится в документе. Ответственным за исполнение приказа назначен советник Савиновой. Сопровождать специалистов при оказании помощи детям будет обязан главный внештатный невролог региона Алексей Сулимов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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