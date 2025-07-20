20 июля 2025

Niletto устроил внезапный бесплатный концерт в Екатеринбурге, на него пришло лишь три фаната. Видео

Niletto презентовал новую песню в одном из дворов Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Niletto прилетал на Урал ради выступления на День металлурга в Нижнем Тагиле
Niletto прилетал на Урал ради выступления на День металлурга в Нижнем Тагиле Фото:

Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) неожиданно устроил бесплатный концерт в Екатеринбурге. Он прошел в одном из дворов города, однако на нем побывало всего три человека. Таким образом музыкант решил поиронизировать над тем, что он не смог улететь в Москву на VK Fest. 

«Премьера трека „Добрая Лунная“. Уверенно идем к успеху, друзья», — написал артист. Судя по кадрам, на выступлении побывали двое школьников и мужчина, который улегся на скамейке.

Niletto приезжал в Нижний Тагил, чтобы выступить на Дне металлурга. После этого артист должен был улететь в Москву на VK Fest, но из-за задержки рейса не смог покинуть Екатеринбург.

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Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) неожиданно устроил бесплатный концерт в Екатеринбурге. Он прошел в одном из дворов города, однако на нем побывало всего три человека. Таким образом музыкант решил поиронизировать над тем, что он не смог улететь в Москву на VK Fest.  «Премьера трека „Добрая Лунная“. Уверенно идем к успеху, друзья», — написал артист. Судя по кадрам, на выступлении побывали двое школьников и мужчина, который улегся на скамейке. Niletto приезжал в Нижний Тагил, чтобы выступить на Дне металлурга. После этого артист должен был улететь в Москву на VK Fest, но из-за задержки рейса не смог покинуть Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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