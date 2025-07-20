Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) неожиданно устроил бесплатный концерт в Екатеринбурге. Он прошел в одном из дворов города, однако на нем побывало всего три человека. Таким образом музыкант решил поиронизировать над тем, что он не смог улететь в Москву на VK Fest.
«Премьера трека „Добрая Лунная“. Уверенно идем к успеху, друзья», — написал артист. Судя по кадрам, на выступлении побывали двое школьников и мужчина, который улегся на скамейке.
Niletto приезжал в Нижний Тагил, чтобы выступить на Дне металлурга. После этого артист должен был улететь в Москву на VK Fest, но из-за задержки рейса не смог покинуть Екатеринбург.
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