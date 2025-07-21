Движение на Тюменском тракте ограничат на девять часов

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Реверсивное введут возле Богдановича (архивное фото)
Реверсивное введут возле Богдановича (архивное фото) Фото:

На трассе Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью возле Богдановича ограничат движение на время ремонта. Работы продлятся с 09:00 до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Возле Богдановича (93-94 километры) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — пояснили дорожники.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На трассе Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью возле Богдановича ограничат движение на время ремонта. Работы продлятся с 09:00 до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Возле Богдановича (93-94 километры) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — пояснили дорожники. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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