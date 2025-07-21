Движение на Тюменском тракте ограничат на девять часов

Реверсивное введут возле Богдановича (архивное фото)
На трассе Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью возле Богдановича ограничат движение на время ремонта. Работы продлятся с 09:00 до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Возле Богдановича (93-94 километры) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — пояснили дорожники.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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