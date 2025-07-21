Путин наградил орденами свердловчан

Президент России Владимир Путин наградил орденами "Родительской славы" свердловчан Владимира и Ирину Первушиных. Кроме этого, почетной награды удостоилась председательница Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
"Наградить орденом "Родительская слава" Владимира Первушина и Ирину Первушину, Свердловская область. Орденом почета Людмилу Бабушкину — председателя Законодательного собрания Свердловской области", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.
Ранее Путин награждал других родителей из Свердловской области — семью Молоковых. Они также удостоились ордена "Родительская слава".
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