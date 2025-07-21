Путин наградил орденами свердловчан

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Владимир Путин подписал указ о вручении орденов свердловчанам
Владимир Путин подписал указ о вручении орденов свердловчанам Фото:

Президент России Владимир Путин наградил орденами "Родительской славы" свердловчан Владимира и Ирину Первушиных. Кроме этого, почетной награды удостоилась председательница Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Наградить орденом "Родительская слава" Владимира Первушина и Ирину Первушину, Свердловская область. Орденом почета Людмилу Бабушкину — председателя Законодательного собрания Свердловской области", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Ранее Путин награждал других родителей из Свердловской области — семью Молоковых. Они также удостоились ордена "Родительская слава".

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Президент России Владимир Путин наградил орденами "Родительской славы" свердловчан Владимира и Ирину Первушиных. Кроме этого, почетной награды удостоилась председательница Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. "Наградить орденом "Родительская слава" Владимира Первушина и Ирину Первушину, Свердловская область. Орденом почета Людмилу Бабушкину — председателя Законодательного собрания Свердловской области", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ. Ранее Путин награждал других родителей из Свердловской области — семью Молоковых. Они также удостоились ордена "Родительская слава".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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