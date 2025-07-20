20 июля 2025

Появилось видео аварии с трамваем, который парализовал Екатеринбург

В Екатеринбурге трамвай парализовал движение почти на два часа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамвай парализовал движение на один час и 53 минуты (архивное фото)
Трамвай парализовал движение на один час и 53 минуты (архивное фото) Фото:

Появились кадры с камер видеонаблюдения в момент, когда трамвай сошел с рельсов на площади Коммунаров в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил неофициальный telegram-канал городской мэрии.

«Сход трамвая №1 19 июля в 13:45 попал на камеры видеонаблюдения. Задержка движения составила около одного часа 53 минут», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что трамвай не смог вписаться в поворот и сошел с рельсов, сбив дорожный знак. На место происшествия приезжали аварийные службы и кран. Движение было перекрыто.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились кадры с камер видеонаблюдения в момент, когда трамвай сошел с рельсов на площади Коммунаров в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил неофициальный telegram-канал городской мэрии. «Сход трамвая №1 19 июля в 13:45 попал на камеры видеонаблюдения. Задержка движения составила около одного часа 53 минут», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что трамвай не смог вписаться в поворот и сошел с рельсов, сбив дорожный знак. На место происшествия приезжали аварийные службы и кран. Движение было перекрыто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...