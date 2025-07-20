Появилось видео аварии с трамваем, который парализовал Екатеринбург

Трамвай парализовал движение на один час и 53 минуты (архивное фото)
Появились кадры с камер видеонаблюдения в момент, когда трамвай сошел с рельсов на площади Коммунаров в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил неофициальный telegram-канал городской мэрии.
«Сход трамвая №1 19 июля в 13:45 попал на камеры видеонаблюдения. Задержка движения составила около одного часа 53 минут», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что трамвай не смог вписаться в поворот и сошел с рельсов, сбив дорожный знак. На место происшествия приезжали аварийные службы и кран. Движение было перекрыто.
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