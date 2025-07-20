Трубная металлургическая компания (ТМК) сменит офис в Екатеринбурге, переехав в здание бывшей штаб-квартиры Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) на улице Сакко и Ванцетти, 67. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании.
«ТМК постоянно улучшает условия труда сотрудников и учитывает при этом современные тренды организации рабочих мест, которые основаны на экспертных исследованиях и нашей собственной аналитике. В здании, которое по классификации офисных помещений относится к высокому классу „А“, проведен ремонт, внедрены современные системы и передовые инженерные решения», — поделился собеседник.
По сообщению пресс-службы, в новое здание переедет большая часть отделов, которые работали ранее в разных местах. В том числе, на Сакко и Ванцетти переместится учебная база корпоративного университета ТМК2U. Возле офиса имеется автобусная остановка и станции метро Геологическая и Площадь 1905 года. ТМК ведет переговоры об аренде парковочных мест вокруг здания для сотрудников с личными автомобилями.
Корреспондент URA.RU также запросил комментарий у пресс-службы УБРиР. «Банк продал здание на Сакко и Ванцетти, 67 новому собственнику в 2023 году. Сейчас основные подразделения штаб-квартиры банка располагаются в БЦ „Саммит“ и на ул. Куйбышева, 95», — ответил представитель УБРиР.
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