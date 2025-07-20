20 июля 2025

Крупная металлургическая компания сменит офис в Екатеринбурге

Подразделения ТМК переедут в бывшую штаб-квартиру УБРиР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ТМК перевезет в офис на ул. Сакко и Ванцетти большую часть отделов (архивное фото)
ТМК перевезет в офис на ул. Сакко и Ванцетти большую часть отделов (архивное фото) Фото:

Трубная металлургическая компания (ТМК) сменит офис в Екатеринбурге, переехав в здание бывшей штаб-квартиры Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) на улице Сакко и Ванцетти, 67. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании.

«ТМК постоянно улучшает условия труда сотрудников и учитывает при этом современные тренды организации рабочих мест, которые основаны на экспертных исследованиях и нашей собственной аналитике. В здании, которое по классификации офисных помещений относится к высокому классу „А“, проведен ремонт, внедрены современные системы и передовые инженерные решения», — поделился собеседник.

По сообщению пресс-службы, в новое здание переедет большая часть отделов, которые работали ранее в разных местах. В том числе, на Сакко и Ванцетти переместится учебная база корпоративного университета ТМК2U. Возле офиса имеется автобусная остановка и станции метро Геологическая и Площадь 1905 года. ТМК ведет переговоры об аренде парковочных мест вокруг здания для сотрудников с личными автомобилями.

Корреспондент URA.RU также запросил комментарий у пресс-службы УБРиР. «Банк продал здание на Сакко и Ванцетти, 67 новому собственнику в 2023 году. Сейчас основные подразделения штаб-квартиры банка располагаются в БЦ „Саммит“ и на ул. Куйбышева, 95», — ответил представитель УБРиР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трубная металлургическая компания (ТМК) сменит офис в Екатеринбурге, переехав в здание бывшей штаб-квартиры Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) на улице Сакко и Ванцетти, 67. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании. «ТМК постоянно улучшает условия труда сотрудников и учитывает при этом современные тренды организации рабочих мест, которые основаны на экспертных исследованиях и нашей собственной аналитике. В здании, которое по классификации офисных помещений относится к высокому классу „А“, проведен ремонт, внедрены современные системы и передовые инженерные решения», — поделился собеседник. По сообщению пресс-службы, в новое здание переедет большая часть отделов, которые работали ранее в разных местах. В том числе, на Сакко и Ванцетти переместится учебная база корпоративного университета ТМК2U. Возле офиса имеется автобусная остановка и станции метро Геологическая и Площадь 1905 года. ТМК ведет переговоры об аренде парковочных мест вокруг здания для сотрудников с личными автомобилями. Корреспондент URA.RU также запросил комментарий у пресс-службы УБРиР. «Банк продал здание на Сакко и Ванцетти, 67 новому собственнику в 2023 году. Сейчас основные подразделения штаб-квартиры банка располагаются в БЦ „Саммит“ и на ул. Куйбышева, 95», — ответил представитель УБРиР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...