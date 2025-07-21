Уральский журналист попал в список террористов

Журналист из Екатеринбурга Фоминцев внесен в список террористов и экстремистов
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году журналист переехал в Германию
В прошлом году журналист переехал в Германию Фото:

Екатеринбургский журналист Дмитрий Фоминцев, уехавший из России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом рассказал сам журналист в своих соцсетях. 

«Ну вот, теперь я экстремист или террорист — я еще не определился», — поделился Фоминцев в своем telegram-канале «ИродЪ Эмигрантский». Ранее журналист переехал в Германию в связи с возбуждением дела в отношении него по обвинению в «оскорблении чувств верующих».

В январе 2024 года Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В его офисе прошли обыски, изъяли телефон и ноутбук. В июле Фоминцева объявили в розыск. Тогда он заявлял, что находится в отпуске на море. 

В конце августа того же года блогер пытался продать свое издание «ТочкаНьюс», опубликовав соответствующий пост в своем telegram-канале, но сделать этого не удалось. По итогу Фоминцев закрыл издание.

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Екатеринбургский журналист Дмитрий Фоминцев, уехавший из России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом рассказал сам журналист в своих соцсетях.  «Ну вот, теперь я экстремист или террорист — я еще не определился», — поделился Фоминцев в своем telegram-канале «ИродЪ Эмигрантский». Ранее журналист переехал в Германию в связи с возбуждением дела в отношении него по обвинению в «оскорблении чувств верующих». В январе 2024 года Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В его офисе прошли обыски, изъяли телефон и ноутбук. В июле Фоминцева объявили в розыск. Тогда он заявлял, что находится в отпуске на море.  В конце августа того же года блогер пытался продать свое издание «ТочкаНьюс», опубликовав соответствующий пост в своем telegram-канале, но сделать этого не удалось. По итогу Фоминцев закрыл издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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