Уральский журналист попал в список террористов

Екатеринбургский журналист Дмитрий Фоминцев, уехавший из России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом рассказал сам журналист в своих соцсетях.
«Ну вот, теперь я экстремист или террорист — я еще не определился», — поделился Фоминцев в своем telegram-канале «ИродЪ Эмигрантский». Ранее журналист переехал в Германию в связи с возбуждением дела в отношении него по обвинению в «оскорблении чувств верующих».
В январе 2024 года Фоминцева задержали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). В его офисе прошли обыски, изъяли телефон и ноутбук. В июле Фоминцева объявили в розыск. Тогда он заявлял, что находится в отпуске на море.
В конце августа того же года блогер пытался продать свое издание «ТочкаНьюс», опубликовав соответствующий пост в своем telegram-канале, но сделать этого не удалось. По итогу Фоминцев закрыл издание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!