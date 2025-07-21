Журналист из Екатеринбурга погиб в ДТП в Донецке

Журналист из Екатеринбурга и бывший кандидат в мэры города Антон Дербенев погиб в ДТП в Донецке 17 июля. О трагедии стало известно из СМИ.
«Трагедия произошла 17 июля. Прощание с ним будет в Евпатории 23 июля. Церемония в Андреевском храме начнется в 09:30 по местному времени», — сообщили «Аргументы и Факты», ссылаясь на страницу Дербенева в соцсети «ВКонтакте».
Антон Дербенев был известен как журналист и активный участник общественной жизни Екатеринбурга. В 2018 году он выдвигал свою кандидатуру на пост мэра города, однако конкурсная комиссия не допустила его до финального этапа отбора. Позднее Дербенев прославился на федеральном уровне после публичного спора с телеведущим Владимиром Соловьевым. В последние годы он покинул журналистику и уехал из Екатеринбурга.
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