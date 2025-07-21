Что ждет азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге после скандала и арестов

Азербайджанская диаспора в Екатеринбурге может перестать существовать после массовых задержаний и арестов уроженцев Азербайджана. Таким мнением с URA.RU поделились несколько членов диаспоры.
Массовые задержания в столице Урала начались утром 27 июня. Среди десятков азербайджанцев искали лиц, причастных к убийствам и покушению 2001, 2010 и 2011 годов. В суд доставили восьмерых, их отправили в следственный изолятор. 1 июля силовики задержали лидера диаспоры Шахина Шыхлински, которого после допроса отпустили в качестве свидетеля.
Позже его сын Мутвалы стал фигурантом уголовного дела: он сбил на Mercedes сотрудника спецназа при задержании его Шыхлински-старшего. На мере пресечения Мутвалы заявил, что это произошло случайно. Его поместили в СИЗО. Где сейчас находится его отец, доподлинно неизвестно. По неофициальным данным, он может быть в азербайджанском посольстве в Москве. Силовики разыскивают его (на связь с корреспондентом он не выходит).
«Диаспора держится на Шахине Мутвалиевиче [Шыхлински]. Он — человек ответственный, без него будет трудно. Думаю, что все просто развалится», — считает первый собеседник агентства. Второй выразил схожее мнение.
А президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев заявил URA.RU, что организация (СООНКО «Азербайджан-Урал»), которую возглавляет Шыхлински-старший в Екатеринбурге не нужна. «Он лишь показывал видимость, что его организация делает что-то значимое. В ее составе — его односельчане, друзья. А председателем он (Шыхлински-старший — прим. ред.) сам себя провозгласил. Если людям это нужно, то можно создать другую организацию, провести выборы и поставить другого председателя», — заявил Мустафаев.
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