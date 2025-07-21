Лидер опасной свердловской ОПГ попросился на свободу: решение суда

Суд отказался отпустить на свободу лидера уральской банды Кайля

21 июля 2025 в 17:11 Размер текста - 17 +

Головорезы Кайля нападали на дальнобойщиков Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) лидеру ОПГ Дмитрию Кайля, чьи головорезы нападали на водителей фур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Группировка Кайля действовала в 2001—2002 годах. Ее члены совершили убийство предпринимателя в Артемовском и нападали на дальнобойщиков в Красноуфимском районе и Верхней Пышме.В 2010 году Свердловский областной суд признал Кайля виновным в организации банды, убийстве, разбойных нападениях и незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через два года Курганский областной суд увеличил наказание до 22 лет. В июне Кайль попросил тагильский суд отпустить его на свободу. Но получил отказ. Он обжаловал это решение в апелляции, но облсуд также оставил жалобу без удовлетворения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) лидеру ОПГ Дмитрию Кайля, чьи головорезы нападали на водителей фур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Группировка Кайля действовала в 2001—2002 годах. Ее члены совершили убийство предпринимателя в Артемовском и нападали на дальнобойщиков в Красноуфимском районе и Верхней Пышме.В 2010 году Свердловский областной суд признал Кайля виновным в организации банды, убийстве, разбойных нападениях и незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через два года Курганский областной суд увеличил наказание до 22 лет. В июне Кайль попросил тагильский суд отпустить его на свободу. Но получил отказ. Он обжаловал это решение в апелляции, но облсуд также оставил жалобу без удовлетворения.