Лидер опасной свердловской ОПГ попросился на свободу: решение суда

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) лидеру ОПГ Дмитрию Кайля, чьи головорезы нападали на водителей фур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
Группировка Кайля действовала в 2001—2002 годах. Ее члены совершили убийство предпринимателя в Артемовском и нападали на дальнобойщиков в Красноуфимском районе и Верхней Пышме.В 2010 году Свердловский областной суд признал Кайля виновным в организации банды, убийстве, разбойных нападениях и незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через два года Курганский областной суд увеличил наказание до 22 лет.
В июне Кайль попросил тагильский суд отпустить его на свободу. Но получил отказ. Он обжаловал это решение в апелляции, но облсуд также оставил жалобу без удовлетворения.
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