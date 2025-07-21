Лидер опасной свердловской ОПГ попросился на свободу: решение суда

Суд отказался отпустить на свободу лидера уральской банды Кайля
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Головорезы Кайля нападали на дальнобойщиков Фото:

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) лидеру ОПГ Дмитрию Кайля, чьи головорезы нападали на водителей фур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

Группировка Кайля действовала в 2001—2002 годах. Ее члены совершили убийство предпринимателя в Артемовском и нападали на дальнобойщиков в Красноуфимском районе и Верхней Пышме.В 2010 году Свердловский областной суд признал Кайля виновным в организации банды, убийстве, разбойных нападениях и незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через два года Курганский областной суд увеличил наказание до 22 лет.

В июне Кайль попросил тагильский суд отпустить его на свободу. Но получил отказ. Он обжаловал это решение в апелляции, но облсуд также оставил жалобу без удовлетворения.

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Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) лидеру ОПГ Дмитрию Кайля, чьи головорезы нападали на водителей фур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Группировка Кайля действовала в 2001—2002 годах. Ее члены совершили убийство предпринимателя в Артемовском и нападали на дальнобойщиков в Красноуфимском районе и Верхней Пышме.В 2010 году Свердловский областной суд признал Кайля виновным в организации банды, убийстве, разбойных нападениях и незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через два года Курганский областной суд увеличил наказание до 22 лет. В июне Кайль попросил тагильский суд отпустить его на свободу. Но получил отказ. Он обжаловал это решение в апелляции, но облсуд также оставил жалобу без удовлетворения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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